{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Краснодаре ввели в эксплуатацию долгострой на улице Домбайская

Застройщик "СпецСтройКубань" организовал для дольщиков торжественную выдачу ключей, розыгрыш бытовой техники, фуршет и выступление музыкантов
Описание
© Пресс-служба компании ССК

Краснодар, 3 февраля. В Краснодаре отпраздновали сдачу комплекса на ул. Домбайская, 10 (разрешение на ввод в эксплуатацию №23-435155-в-2019 от 25.12.2019г.) и выдачу дольщикам долгожданных ключей от квартир.

Большой праздник для владельцев квартир в комплексе устроила компания Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "СпецСтройКубань", организовав для жителей торжественную выдачу ключей, розыгрыш бытовой техники, фуршет и выступление музыкантов.

Строительство комплекса на ул. Домбайская, 10 началось в 2014 году. К 2016 году сроки завершения строительства были перенесены несколько раз, а дольщики так и не получили свои квартиры. Они несколько раз устраивали акции, чтобы привлечь внимание властей к проблеме, а также объявляли голодовку. В 2018 году компания ССК приняла обязательства по достройке комплекса, 27 декабря 2019 года был сдан дом и подписан акт ввода в эксплуатацию.

"Уже не в первый раз компания ССК берет на себя ответственность по достройке домов. Достроим то, что другие не смогли. Для нас это не просто фраза, а одно из направлений работы компании. Обязательства перед ранее обманутыми дольщиками — это не вопрос коммерческой выгоды, потому что ее нет. Это наша социальная ответственность. Сегодня мы делаем историю, строим этот город – это в первую очередь наш дом. Имея финансовый инструмент и возможности, а также сохраняя компанию в векторе развития, мы принимаем на себя дополнительные обязательства", - прокомментировал глава компании ССК Карен Казарян.

Более 300 жителей комплекса в первый день февраля получили ключи от своих квартир.

"Мы понимали, как долго дольщики ждали своих квартир, потому старались выстроить работу максимально оперативно и эффективно. В таком же темпе выстроен процесс и на объекте по адресу: ул. Евгении Жигуленко, 3. Комплекс будет сдан в первом полугодии 2020 года", - прокомментировал генеральный директор компании ССК Александр Мелишев.

Компания ССК зарекомендовала себя как ответственная организация в борьбе с недостроями. Выступив в 2016 году в качестве застройщика на "замороженных" объектах, компания ввела в эксплуатацию ЖК "Пируэт" и "Барселона" общей площадью свыше 25 тыс. м. Ключи от квартир получили более 400 семей.

Помимо этого, ССК достроила и продолжает строительство других проблемных объектов в Краснодаре – дома компании "Таурас-96", которые находятся на пересечении улиц Черкасская - Восточно-Кругликовская и Семигорская - Понтийская. Введены в эксплуатацию 14, 16, 18, 19 литера. В марте 2020 года будет сдан ЖК "Крылья", в состав которого вошел 29 литер "Таурас-96". Продолжается строительство ЖК "Свобода", квартиры в нескольких литерах которого также будут переданы дольщикам компании "Таурас-96".

Реклама на ТАСС
В Академии Н.С. Михалкова стартовала приемная кампания
Подать заявку в электронном виде можно до 14 августа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС