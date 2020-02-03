В Краснодаре ввели в эксплуатацию долгострой на улице Домбайская

Краснодар, 3 февраля. В Краснодаре отпраздновали сдачу комплекса на ул. Домбайская, 10 (разрешение на ввод в эксплуатацию №23-435155-в-2019 от 25.12.2019г.) и выдачу дольщикам долгожданных ключей от квартир.

Большой праздник для владельцев квартир в комплексе устроила компания Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "СпецСтройКубань", организовав для жителей торжественную выдачу ключей, розыгрыш бытовой техники, фуршет и выступление музыкантов.

Строительство комплекса на ул. Домбайская, 10 началось в 2014 году. К 2016 году сроки завершения строительства были перенесены несколько раз, а дольщики так и не получили свои квартиры. Они несколько раз устраивали акции, чтобы привлечь внимание властей к проблеме, а также объявляли голодовку. В 2018 году компания ССК приняла обязательства по достройке комплекса, 27 декабря 2019 года был сдан дом и подписан акт ввода в эксплуатацию.

"Уже не в первый раз компания ССК берет на себя ответственность по достройке домов. Достроим то, что другие не смогли. Для нас это не просто фраза, а одно из направлений работы компании. Обязательства перед ранее обманутыми дольщиками — это не вопрос коммерческой выгоды, потому что ее нет. Это наша социальная ответственность. Сегодня мы делаем историю, строим этот город – это в первую очередь наш дом. Имея финансовый инструмент и возможности, а также сохраняя компанию в векторе развития, мы принимаем на себя дополнительные обязательства", - прокомментировал глава компании ССК Карен Казарян.

Более 300 жителей комплекса в первый день февраля получили ключи от своих квартир.

"Мы понимали, как долго дольщики ждали своих квартир, потому старались выстроить работу максимально оперативно и эффективно. В таком же темпе выстроен процесс и на объекте по адресу: ул. Евгении Жигуленко, 3. Комплекс будет сдан в первом полугодии 2020 года", - прокомментировал генеральный директор компании ССК Александр Мелишев.

Компания ССК зарекомендовала себя как ответственная организация в борьбе с недостроями. Выступив в 2016 году в качестве застройщика на "замороженных" объектах, компания ввела в эксплуатацию ЖК "Пируэт" и "Барселона" общей площадью свыше 25 тыс. м. Ключи от квартир получили более 400 семей.

Помимо этого, ССК достроила и продолжает строительство других проблемных объектов в Краснодаре – дома компании "Таурас-96", которые находятся на пересечении улиц Черкасская - Восточно-Кругликовская и Семигорская - Понтийская. Введены в эксплуатацию 14, 16, 18, 19 литера. В марте 2020 года будет сдан ЖК "Крылья", в состав которого вошел 29 литер "Таурас-96". Продолжается строительство ЖК "Свобода", квартиры в нескольких литерах которого также будут переданы дольщикам компании "Таурас-96".