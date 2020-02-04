В инвестиционной компании QBF рассказали о работе фондового рынка России

Москва, 4 февраля. Число компаний на рынке инвестиций растет. В финансовой группе QBF рассказали, как сегодня развивается фондовый рынок России.



Сейчас инвесторы больше интересуются проблемами ввода и вывода средств и возможной убыточностью продуктов.

Работа компании сопряжена с комплаенсом — операции проверяются на соответствие законам. Это одна из причин, почему QBF не выводит средства моментально. Сложность привнесло в 2015 году и ужесточение ранее формального контроля для клиентов из РФ. Ускорить проверку нельзя — процесс продиктован международными требованиями. Поэтому в компании QBF вывод средств поручают экспертам.

Иногда из-за непонимания процессов клиенты QBF писали отзывы о невысокой доходности продуктов, но главная задача финансиста — сохранить инвестиции и принести прибыль. Поэтому среди продуктов преобладают консервативные стратегии с умеренной доходностью: облигации федерального займа и корпоративные бонды.

При этом инвестиционной компании QBF удается демонстрировать высокие показатели. Так, стратегия "Золотое сечение", основанная на работе с голубыми фишками корпоративного сектора, имеет целевую доходность 15-20% в год. Ее управленческая доходность в 2019 году составила 32,75%.

Стратегия QBF "Движение вверх" — управленческая доходность 37,53% при целевой — 20-25%.

Несмотря на то, что это формирует сильную репутацию, есть те, кто спекулирует на имени компании. Мошенники, прикрываясь крупными брендами, в том числе QBF, обманом предлагают участвовать в сомнительных операциях.

Для безопасности инвестиций важно помнить, что необходимо заключать договор только с лицензированными компаниями и структурами.

Рынок предлагает массу инструментов. Правильный выбор помогут сделать опытный финансовый советник и объективные данные.

Справочно

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Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем заключить договор доверительного управления, следует внимательно ознакомиться с условиями договора доверительного управления. Любые инвестиции в объекты инвестирования, определенные инвестиционной декларацией, являются высокорискованными по своему характеру. Все сделки и операции с имуществом, переданным учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений учредителя управления. Все решения об инвестировании в конкретные объекты инвестирования принимаются управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий инвестиционной декларации.

Данные о доходности раскрыты на сайте управляющего: динамика среднемесячной доходности.

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