{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В инвестиционной компании QBF рассказали о работе фондового рынка России

В компании напомнили, что для безопасности инвестиций необходимо заключать договор только с лицензированными структурами
Описание
© Пресс-служба QBF

Москва, 4 февраля. Число компаний на рынке инвестиций растет. В финансовой группе QBF рассказали, как сегодня развивается фондовый рынок России.

Сейчас инвесторы больше интересуются проблемами ввода и вывода средств и возможной убыточностью продуктов.

Работа компании сопряжена с комплаенсом — операции проверяются на соответствие законам. Это одна из причин, почему QBF не выводит средства моментально. Сложность привнесло в 2015 году и ужесточение ранее формального контроля для клиентов из РФ. Ускорить проверку нельзя — процесс продиктован международными требованиями. Поэтому в компании QBF вывод средств поручают экспертам.

Иногда из-за непонимания процессов клиенты QBF писали отзывы о невысокой доходности продуктов, но главная задача финансиста — сохранить инвестиции и принести прибыль. Поэтому среди продуктов преобладают консервативные стратегии с умеренной доходностью: облигации федерального займа и корпоративные бонды. 

При этом инвестиционной компании QBF удается демонстрировать высокие показатели. Так, стратегия "Золотое сечение", основанная на работе с голубыми фишками корпоративного сектора, имеет целевую доходность 15-20% в год. Ее управленческая доходность в 2019 году составила 32,75%

Стратегия QBF "Движение вверх" — управленческая доходность 37,53% при целевой — 20-25%.

Несмотря на то, что это формирует сильную репутацию, есть те, кто спекулирует на имени компании. Мошенники, прикрываясь крупными брендами, в том числе QBF, обманом предлагают участвовать в сомнительных операциях.  

Для безопасности инвестиций важно помнить, что необходимо заключать договор только с лицензированными компаниями и структурами.

Рынок предлагает массу инструментов. Правильный выбор помогут сделать опытный финансовый советник и объективные данные. 

Справочно

ООО ИК "КьюБиЭф". Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-12805-100000, Лицензия на осуществление дилерской деятельности №045-12816-010000, Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-12828-001000, выданы ФСФР России 24 декабря 2009 года без ограничения срока действия.

Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем заключить договор доверительного управления, следует внимательно ознакомиться с условиями договора доверительного управления. Любые инвестиции в объекты инвестирования, определенные инвестиционной декларацией, являются высокорискованными по своему характеру. Все сделки и операции с имуществом, переданным учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений учредителя управления. Все решения об инвестировании в конкретные объекты инвестирования принимаются управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий инвестиционной декларации.

Данные о доходности раскрыты на сайте управляющего: динамика среднемесячной доходности.

Ожидаемая (целевая) доходность формируется на базе экспертной оценки портфельных управляющих. Указанная информация не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями; не является заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управления активами, в том числе с предложенными стратегиями.

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, представляется ООО ИК "КьюБиЭф" - профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим в своих интересах при предложении услуг и (или) ценных бумаг и (или) заключении договора с ООО ИК "КьюБиЭф".

Получить информацию, ознакомиться с условиями договора доверительного управления и иными документами, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Россия, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, эт. 12, пом. 1. тел.: +7 (495) 988-98-21, а также по адресу: https://qbfin.ru.

Реклама на ТАСС
Индустриальный парк "Богословский" выйдет на биржу промышленных площадок
К созданию отраслевого портала индустриальных парков и особых экономических зон приступает Ассоциация индустриальных парков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС