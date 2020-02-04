Дополнительная выручка Калининской АЭС в январе составила более 110 млн рублей

ТАСС, 4 февраля. В январе 2020 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 2,390 млрд кВт*ч электроэнергии, выполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы России на 105,2%. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) – 80,30% (при плане 76,34%).

Таким образом, дополнительная выручка составила более 110 млн рублей. Доля выработанной КлнАЭС электроэнергии в энергобалансе Тверской области составила более 83%.

За прошедший месяц в энергосистему отпущено 2,273 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 15% больше, чем в декабре прошлого года. Для выработки такого же количества электроэнергии на газовой электростанции понадобилось бы более 580 млн куб. м природного газа. Производство электроэнергии на АЭС позволяет уменьшить негативное воздействие на земную поверхность и развитие необратимых геологических процессов, сократить выбросы в атмосферу углеводородов и других токсичных веществ.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №2, 3 и 4 Калининской АЭС. На энергоблоке №1 ведется плановый капитальный ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.