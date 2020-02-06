Группа Синара и "Транснефть" создадут новейший двигатель для магистральных локомотивов

ТАСС, 6 февраля. ООО "Тяговые компоненты" (входит в холдинг СТМ – машиностроительный дивизион Группы Синара) и АО "Русские электрические двигатели" (АО "РЭД"), входящее в структуру организаций системы "Транснефть", подписали долгосрочный договор о разработке и серийных поставках в течение 2019-2028 годов нового асинхронного тягового двигателя мощностью 1000 кВт (АТД1000). Подписи под документом поставили генеральный директор ООО "Тяговые компоненты" Александр Салтаев и генеральный директор АО "РЭД" Никита Прокопенко.

В Центре общественных связей машиностроительного холдинга "Синара - Транспортные Машины" сообщили, что документ предусматривает разработку современного конкурентоспособного отечественного асинхронного тягового двигателя, предназначенного для использования на новых магистральных грузовых локомотивах. Договор заключен в рамках выполнения соглашения от 1 июля 2019 года между Группой Синара и ПАО "Транснефть" о сотрудничестве в целях реализации проекта по разработке на территории России новых асинхронных тяговых электродвигателей мощностью до 1400 кВт и их серийному производству.

Планируется, что в 2020 году двигатель будет предоставлен для испытаний и интеграции в привод электровоза, а в 2022 году первые локомотивы серии 2ЭС6А с асинхронным двигателем появятся на путях российских железных дорог.

На торжественной церемонии подписания присутствовали президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, вице-президент ПАО "Транснефть" Павел Ревель-Муроз, главный энергетик ПАО "Транснефть" и председатель Совета директоров АО "РЭД" Андрей Копысов.

"Научные исследования, проектирование, разработка и внедрение инновационной продукции — это ключевые направления как для ООО "Тяговые компоненты", так и для АО "РЭД". Новый асинхронный тяговый двигатель будет выгодно отличаться от зарубежных аналогов, в первую очередь, низкой стоимостью жизненного цикла. Это будет обеспечено за счет использования передовых технологий изготовления, комплектующих с длительным сроком службы, предоставления современных услуг по сервисному обслуживанию в течение срока службы, снижения расходов на текущее содержание и ремонт. Мы будем выпускать продукцию, удовлетворяющую самые взыскательные запросы потребителей", — приводят в пресс-релизе слова Александра Салтаева.

"У наших компаний имеются все возможности для успешной реализации проекта — развитая научно-техническая база, современные производственно-технические мощности и опытный квалифицированный персонал. На заводе АО "РЭД" будет реализован полный цикл производства новых электродвигателей: изготовление комплектующих, сборка, проведение испытаний. Помимо железнодорожного транспорта асинхронные двигатели будут востребованы и другими отраслями экономики — нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей, электроэнергетической. Мы также убеждены, что эти двигатели будут пользоваться спросом не только на отечественном рынке, но и за рубежом", — цитируют в сообщении слова Никиты Прокопенко.

О компаниях

ООО "Тяговые компоненты" (51% принадлежит АО "Синара-Транспортные машины") — компания, осуществляющая деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях.

АО "РЭД" — предприятие по производству высоковольтных электродвигателей. АО "РЭД" создано ПАО "Транснефть" (51%) и АО "КОНАР" (49%) при участии технологического партнера, итальянской компании Nidec ASI S.p.A., для локализации производства электродвигателей на территории России. Завод, представляющий собой передовое высокотехнологичное производство, оснащен более 200 единицами современного оборудования, из которых 83 единицы — уникальное высокоточное оборудование. Объем производства АО "РЭД" — до 300 высоковольтных электродвигателей в год мощностью до 14 МВт с возможностью расширения номенклатуры продукции до 45 МВт. Завод способен обеспечить потребности не только российских предприятий, но и выпускать конкурентную на мировом рынке продукцию.

АО Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.

ПАО "Транснефть" является крупнейшей трубопроводной компанией в мире и одной из крупнейших инфраструктурных компаний РФ. Стратегическая цель компании — развитие и модернизация системы магистрального трубопроводного транспорта России для полного обеспечения потребностей в транспортировке нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке и экспортных направлениях. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом владеет 100% обыкновенных акций ПАО "Транснефть" и осуществляет контроль через совет директоров, в который входят представители государства и независимые директора. Программа локализации производства аналогов импортной продукции ПАО "Транснефть" реализуется на основании решения заседания комиссии при президенте РФ от 4 июня 2014 года по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Программа является частью долгосрочной программы развития ПАО "Транснефть" до 2022 года, утверждена решением совета директоров компании от 19 ноября 2014 года. Программа одобрена правительством РФ и правительственной комиссией по топливно-энергетическому комплексу. К реализации корпоративной программы импортозамещения привлечено более 30 отечественных предприятий.