Программа переселения "Сотрудничество" охватит 800 семей на Ямале

ТАСС, 7 февраля. Программа переселения "Сотрудничество", направленная на улучшение жилищных условий, в текущем году охватит 800 семей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе в пятницу.

"Мы сделали возможным для участников программы "Сотрудничество", проживающих в аварийных домах, получить новое жилье в ускоренном порядке. В этом году таких семей будет 400, но это не в ущерб основной очереди. Там также произойдет удвоение получивших поддержку. Вдвое больше семей – 800 – смогут переехать до конца этого года", - сказал губернатор.

Программа "Сотрудничество" реализуется с 2005 года на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Переселенцы получают субсидии на приобретение жилья. Участниками программы на Ямале могут быть инвалиды I и II групп, пенсионеры и работающие граждане, имеющие стаж работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет.

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа целиком входит в Арктическую зону РФ, население региона составляет около 540 тыс. человек. Обветшание жилого фонда для округа - одна из ключевых проблем, поскольку значительная его часть приходится на деревянное жилье, построенное во время освоения Ямала в советские годы.