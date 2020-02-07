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Поддержка по программе "Молодая семья" будет оказана 524 семьям на Ямале

По итогам 2019 года ямальские молодые семьи получили в семь раз больше сертификатов, чем годом ранее

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Поддержка по программе "Молодая семья" на Ямале, в соответствии с которой семьи могут получит субсидию на приобретение жилья, будет оказана 524 семьям в течение года. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе в пятницу.

В соответствии с региональной программой правительства ЯНАО "Молодая семья" семьи получают субсидию 40% от стоимости жилья, если приобретают недвижимость на первичном рынке, и 30%, если - на вторичном рынке. Возраст участников программы ограничивается 35 годами. В 2019 году в программу смогли вернуться те, кто ранее стоял в очереди, но выбыл из нее из-за достижения предельного возраста в 36 лет, так и не дождавшись жилья. Они могут направить субсидию на погашение ипотечного кредита, пояснили в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня нашу поддержку ждут 524 семьи, и уже в этом году каждая из них ее получит", - сказал он.

Он добавил, что важным шагом в рамках реализации программы стало восстановление в правах всех, кто выбыл из нее в связи с достижением 36 лет. "Согласитесь, это было очень несправедливо. Люди рассчитывали на поддержку, а их исключили по формальному признаку. Убежден, если государство пообещало, то должно выполнить", - подытожил Артюхов.

Артюхов отметил, что еще год назад ему сообщали об очередях по программе "Молодая семья" через соцсети - срок ожидания доходил до пяти лет. "Тогда мы поставили перед собой задачу, чтобы очереди по этой программе не было вообще. В результате ямальские молодые семьи получили в семь раз больше сертификатов, чем годом ранее", - озвучил губернатор итоги года. В пресс-службе правительства региона пояснили, что за 2019 год было выдано 1168 сертификатов на жилье.

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