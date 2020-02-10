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ММК приглашает принять участие в конференции по программной роботизации "RPA Connect 4.0"

Конференция, которую проводит ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", посвящена практике применения технологии программной роботизации в сфере производства и промышленности

ТАСС, 10 февраля. ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) проведет конференцию "RPA Connect 4.0" 27-28 февраля 2020 года, сообщили в понедельник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК". Конференция посвящена практике применения технологии программной роботизации в сфере производства и промышленности - Robotic Process Automations.

"Участникам конференции будут продемонстрированы открывающиеся возможности при использовании технологии RPA на примере действующих проектов. На конференции будут представлены доклады российских и международных компаний, лидеров в сфере информационных технологий и цифровизации бизнеса, использующих технологию RPA в своей деятельности. Основными темами форума станут практические аспекты применения программной роботизации в различных сферах деятельности предприятий, а также возникающие при этом риски информационной безопасности. Участники конференции смогут перенять передовой опыт использования RPA в различных направлениях бизнеса, открыть новые сферы применения RPA в своей организации, благодаря полученным знаниям о реальных кейсах применения RPA", - сказано в сообщении.

Организаторы приглашают для участия в конференции (18+) предприятия, обладающие практическим опытом применения технологии RPA, а также тех, кто только рассматривает возможность применения данной технологии. Заявки на участие принимаются до 20 февраля 2020 года.

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