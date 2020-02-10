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Губернатор Свердловской области Куйвашев поздравил Екатеринбургскую епархию со 135-летием

Торжественная церемония прошла 10 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла со 135-летием со дня учреждения Екатеринбургской епархии. Глава региона поблагодарил митрополита за сотрудничество, передает корреспондент ТАСС.

"Благодарю вас за плодотворное сотрудничество, за поддержку и мудрые советы, за ту огромную работу, которую Екатеринбургская епархия ведет для достижения мира и согласия, упрочения традиций милосердия, сострадания и гуманизма. Уверен, что плодотворное сотрудничество светской и духовной власти поможет нашему обществу преодолеть все сложности, все вызовы, послужит укреплению единства общества, повышению качества жизни уральцев", — сказал Куйвашев.

Митрополит Кирилл отметил, что 2020 год - год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. "Мы прекрасно знаем, что наш народ - победитель, и за свою победу он принес большую жертву, этой жертвой мы сегодня живы. Наша память о наших великих предках, о том, как они создавали нашу страну, о том, как они ее защищали, о том, как строили наш город, который приближается к большой великой дате — своему 300-летию, должна храниться. Мы все должны принимать в этом участие и быть не только правильными и искренними христианами, но и достойными гражданами своего отечества", - сказал Кирилл.

В торжественной церемонии принял участие и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Он отметил, что новая история России - это время возрождения Екатеринбургской епархии. "Без Екатеринбургской епархии сегодня трудно представить жизнь региона. Ее трудами утверждаются нравственные ценности, укрепляются мир и согласие в обществе", - отметил полпред.

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