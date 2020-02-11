Объем промышленного производства в Сургутском районе Югры вырос на 17%

ТАСС, 11 февраля. Объем производства промышленной продукции в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вырос по итогам 2019 года на 17% к позапрошлому году и составил 1,519 трлн рублей. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook глава района Андрей Трубецкой по итогам отчета накануне.

"Это способствует стабильному росту доходов населения, в связи с чем район входит в число лидеров в регионе по уровню среднемесячной заработной платы. Среднемесячная заработная по итогам 2019 года составила 87 тыс. рублей", - написал глава.

"Объем инвестиций в основной капитал составил 234 млрд рублей. На долю района ежегодно приходится свыше 25% всех инвестиций региона. Половина (четыре из восьми масштабных проектов с поддержкой округа) реализуются в Сургутском районе. Объем инвестиций составляет 36,5 млрд рублей", - отметил Андрей Трубецкой.

По его словам, количество субъектов малого и среднего бизнеса по итогам года увеличилось на 3%, район - единственная территория Югры с положительной динамикой субъектов МСП в течение пяти лет подряд. Прирост поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса в бюджет района составил 11 млн рублей.

"Положительная динамика позволяет говорить о том, что реализуемые нами меры поддержки бизнеса работают. В 2019 году финансовой поддержкой воспользовались 120 субъектов бизнеса, на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства было направлено 18,9 млн рублей", - рассказал глава муниципального образования.

По словам Трубецкого, численность безработных составила 159 человек, что ниже уровня позапрошлого года на 7%. Коэффициент напряженности в районе в два раза ниже среднеокружного значения. Количество заявленных работодателями вакансий увеличилось на 27%.

"Продолжена работа по оптимизации бюджетных закупок. Удалось сократить объем неконкурентных закупок на 70 млн рублей, что дало дополнительно 24 млн рублей экономии. Общая экономия средств составила 353 млн рублей", - констатировал глава.

Трубецкой отметил, что Сургутский район является лидером в регионе по объему производства промышленной продукции, здесь сосредоточено более 1/3 всего промпроизводства Югры.

Эксперт о приоритете МСП в районе

Как ранее сказал на Форуме северных муниципалитетов член Центральной ревизионной комиссии Общероссийского Народного Фронта (ОНФ), первый вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Азат Газизов, на Севере предпринимательство для развития территории не надо считать экономической единицей, надо считать его социальной единицей. "Мне как первому вице-президенту структуры, которая на уровне РФ занимается развитием малого бизнеса, приятно, что в докладе главы района прозвучал тезис, что МСБ, может быть, и не даст в экономику больших денег, но развитие предпринимательства снимает возможный потенциал социального напряжения. Появляются новые рабочие места, задействуется молодежь. Я считаю этот тезис основным: не считать предпринимательство для развития территории экономической единицей, а считать его социальной единицей. (…). Зачем душить предпринимателя налогами, когда денег в бюджете хватает. Дайте ему свободу, и пусть он развивает территорию", - констатировал эксперт.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.