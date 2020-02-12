Журналисты приняли участие в медиа-матче на Клубном чемпионате мира по пляжному футболу

Москва, 12 февраля. Журналисты авторитетных и популярных СМИ 11 февраля приняли участие в уникальном медиа-матче в рамках Клубного чемпионата мира-2020 по пляжному футболу.

Оргкомитет клубного чемпионата мира-2020 по пляжному футболу - коммуникационная группа "Событие" и Москомспорт - помог журналистам на себе прочувствовать атмосферу спортивного праздника.

"Игра на песке сильно отличается от большого футбола. Играть на газоне и даже на паркете значительно проще в физическом плане. Особенно трудно пришлось в первые минуты, нужно было адаптироваться, привыкнуть к непредсказуемому отскоку, летящему в глаза песку. Очень интересный опыт", - говорит корреспондент РИА "Новости" Сергей Астахов.

Наряду с журналистами РИА "Новости", ТАСС, "Чемпионата", "Матч ТВ", "России 24", "Вечерней Москвы" и BSRussia в матче приняли участие двукратные чемпионы мира в составе сборной России Егор Шайков, Илья Леонов и Андрей Бухлицкий, португальский футболист Маджер, а также игроки "Леванте" и сборной Испании Дона и Эду Суарес. Многократные чемпионы России в составе "Локомотива" и в медиа-матче защищали честь "железнодорожников", а иностранцы играли за сборную мира.

"Было здорово снова увидеть моих друзей, с которыми мы вместе играли за "Локомотив", - Леонова, Бухлицкого, Шайкова. Было видно, что все журналисты очень стараются, играют с огнем в глазах, несмотря на разный уровень технической и физической подготовки. Они все потрясающие люди, но не все великолепные футболисты", - шутит Маджер.

Команды провели два тайма по 12 минут и успели в полной мере ощутить соревновательную атмосферу. Судил встречу арбитр ФИФА Денис Смольянинов, играли команды официальным мячом турнира. После финального свистка счет оказался равным 2:2.

"Во втором периоде мы уступали 1:2, но проигрывать очень не хотелось, поэтому пришлось добавлять, переключаться на вторую скорость", - говорит нападающий Егор Шайков.

Завершился медиа-матч серией пенальти. В исполнении девятиметровых оказались игроки "Локомотива".

"Если наша победа поспособствует успеху российских команд на клубном чемпионате мира, то я только обрадуюсь. Знаю, что и "Локомотив", и "Спартак" провели серьезную подготовку к турниру. Обязательно поддержу ребят на трибунах "Мегаспорта" и приглашаю болельщиков присоединиться", - сказал Егор Шайков.

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