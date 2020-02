Л’Этуаль провела закрытую пресс-конференцию, посвященную клиентоориентированности

Москва, 14 февраля. Сегодня Л’Этуаль пригласил журналистов, блогеров и партнеров компании на большую закрытую пресс-конференцию, посвященную клиентоориентированности.

Пресс-конференцию открыла генеральный директор Л’Этуаль Татьяна Володина. Она рассказала о том, что Л’Этуаль сегодня – это 250 городов и 1 тыс. магазинов, из которых 61 является флагманом. Компания активно инвестирует в клиентский опыт и сервисы – любой клиент Л’Этуаль может воспользоваться услугами визажистов, стилистов по волосам, специалистов brow-bar, face gym, skin & hair care и barbershop.

В ассортименте Л’Этуаль представлено более 500 брендов, более 130 из которых можно купить только в Л’Этуаль.

В 2019 году в Л’Этуаль появилось более 18 новых эксклюзивных брендов, среди них Penhaligon’s, Gucci Make Up, Gucci The Alchemist’s Garden, Jeffree Star, Buxom, Dolce&Gabbana Make up и другие. Одним из самых ожидаемых уникальных запусков 2020 года станет Christian Louboutin Beauty.

Неожиданным для гостей стало появление на пресс-конференции Килиана Хеннеси – создателя и креативного директора бренда Kilian Paris. Килиан представил собравшимся аромат Crazy Hot by Kilian, который он создал специально для Л’Этуаль, вдохновившись русскими женщинами.

Елена Бабарик, коммерческий директор Л’Этуаль, рассказала об инвестициях компании в персонал, которые привели к росту NPS. В 2020 году Л’Этуаль восьмой год подряд проведет в Париже обучающую конференцию для всех сотрудников сети, отработавших в компании минимум один год. За предыдущие семь лет в конференции приняли участие более 20 тыс. человек.

Мирослав Зубачевский, директор по электронной коммерции Л’Этуаль, поделился итогами работы интернет-магазина letu.ru в России (ООО "Алькор и Ко", юридический адрес: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2, ОГРН 1027739498324) и рассказал о лучшем omni-channel опыте: жители Москвы получают заказ день в день, жители крупных городов России – на следующий день. Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугой самовывоза и самостоятельно забрать заказ из любого магазина Л’Этуаль через четыре часа после совершения покупки.

Офелия Шафир, директор по маркетингу, рассказала о новом позиционировании сети со слоганом "На одной волне с тобой", а также поделилась взглядом Л’Этуаль на retail-маркетинг и влияние социальных сетей на бизнес. Офелия отметила, что с 2019 года вместо знаменитостей рекламными лицами сети становятся клиенты Л’Этуаль.

Большое внимание Л’Этуаль уделяет ответственному потреблению: с 2020 года клиентам в магазинах предлагают пластиковый пакет, который подлежит переработке, или холщовую сумку. В 15 магазинах Л’Этуаль начался пилот по приему на переработку пакетов, пластиковых карт и батареек.

Завершилась пресс-конференция серией вопросов и ответов.

О Л’Этуаль

Компания основана в 1997 году, 1 тыс. магазинов Л’Этуаль в 250 городах по всей России дарят клиентам первоклассный уровень сервиса и создают условия для увлекательного и комфортного бьюти-шопинга. Ежедневно клиентов встречают профессиональные консультанты, которые проходят ежегодное обучение на международных тренингах в Париже, и помогают сделать выбор среди широкого ассортимента сети.

Л’Этуаль сегодня это более 100 тыс. товаров в ассортименте сети и более 40 млн счастливых покупателей.

Официальный сайт компании: www.letu.ru.