Зимняя инженерная школа УрФУ завершилась в сочинском пансионате "Бургас"

ТАСС, 17 февраля. Зимняя инженерная школа Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург), организованная при участии ТМК и Группы Синара, завершилась сегодня в сочинском пансионате "Бургас". Финальным испытанием для 138 студентов-участников олимпиады "Я - профессионал" стала презентация конкурсных видеороликов "Портрет идеального инженера", рассказали в пресс-службе университета.

"В итоговом видео мы отразили все знания, умения и навыки, полученные в школе. Благодаря играм и тренингам на командообразование, коммуникацию, необходимым профессиональным навыкам, нам удалось правильно распределить роли в команде и показать оригинальный взгляд на идеального инженера", — приводят в университете слова участника команды-победителя конкурса видеороликов Владимира Нуриева.

В вузе отметили, что особенностью Зимней инженерной школы стала практическая направленность. Для этого психологи УрФУ и бизнес-тренеры корпоративного университета ТМК (ТМК2U) работали с участниками над тайм-менеджментом, правильным составлением резюме и поведением на собеседованиях, эмоциональным интеллектом и другими гибкими навыками.

"ТМК и Группа Синара заинтересованы в талантливых молодых кадрах. Поэтому за время школы каждый из участников смог познакомиться с возможностями наших компаний, выбрать понравившиеся и оставить заявку для более детального знакомства с возможностью дальнейших стажировок и трудоустройства. В ближайшее время наши специалисты рассмотрят анкеты и свяжутся с ребятами", — рассказала заместитель гендиректора по управлению персоналом ТМК Елена Позолотина.

Достижения участников в образовательной, тренинговой и конкурсной программах подвели в личном и командном зачетах. Победители и призеры получили каски, сувениры с символикой Уральского федерального университета и ценные подарки. Лучшему по итогам школы студенту вручили бронзовую копию ордена Победы, изготовленную литейной мастерской выпускника УрФУ Ивана Дубровина.

"Образовательный форум УрФУ подтвердил свою востребованность — в этом сезоне на этапе отбора было подано более 500 мотивационных писем. Важно, что зимняя школа позволяет студентам окончательно определиться с карьерной траекторией. Мы стремимся показать все возможные треки от продолжения образования в магистратуре или аспирантуре до работы над инновационными проектами компаний-партнеров", - отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

О Зимней инженерной школе

Зимняя инженерная школа УрФУ по направлениям "Материаловедение и технологии материалов" и "Строительство" всероссийской олимпиады "Я - профессионал", проходит в Сочи в Пансионате "Бургас" в третий раз при поддержке ТМК и Группы Синара.

УрФУ также выступает организатором олимпиады по направлениям "Радиотехника" и "Программная инженерия". Зимняя школа по этим двум направлениям также состоится в Сочи.

Об УрФУ

УрФУ - один из ведущих университетов России, участник проекта 5-100, расположен в Екатеринбурге - столице Всемирных студенческих игр 2023 года. Вуз выступает инициатором создания и выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ), который призван решить задачи национального проекта "Наука".

Об олимпиаде

"Я – профессионал" - всероссийская студенческая олимпиада нового формата для студентов технических, гуманитарных и естественнонаучных специальностей. Входит в число проектов платформы "Россия - страна возможностей", созданной в 2018 году по инициативе президента РФ. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Организаторами олимпиады выступают Ассоциация организаторов студенческих олимпиад "Я - профессионал" и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Третий год подряд партнерами олимпиады выступают Группа Синара и ТМК.

Заключительный очный этап состязаний проходит с 25 января по 4 марта 2020 года. Площадки для прохождения очного этапа располагаются во всех федеральных округах страны, участники могут выбрать из них территориально удобную.

Итоги олимпиады будут подведены в конце марта 2020 года, а в начале апреля состоится торжественная церемония награждения дипломантов состязаний.