Международный фестиваль рекламы "Белый Квадрат" пройдет в Минске 15-17 апреля

Минск, 18 февраля. Представители индустрии коммуникаций ближнего и дальнего зарубежья 15-17 апреля соберутся в белорусской столице на Международном фестивале рекламы "Белый Квадрат" / White Square, который в последние годы называют креативным хабом Европы. Деловая и культурная программа фестиваля ежегодно объединяет в Минске участников из более чем 30 стран. На площадках "Белого Квадрата" можно встретить одного из самых награждаемых креативщиков Германии Матиаса Харбека; создающего всю рекламу Nike в Европе выходца из российского "Восхода" Евгения Примаченко; лауреата Рейтинга самых награждаемых исполнительных креативных директоров мира The Big Won Report Малека Горайба; возглавлявшего жюри дизайна в Каннах Тристана Мачереля; одного из самых влиятельных и награждаемых итальянских креативных директоров в мире Вики Гитто; основателя агентства, неоднократно входившего в пятерку самых эффективных независимых агентств мира, Виталия Кокошко и многих других.

"Белый Квадрат" – один из крупнейших креативных фестивалей в Восточной Европе и, как правило, получает хорошие отзывы в российских профессиональных кругах. Многие отмечают прозрачность судейства, высокий уровень жюри и организации всех активностей фестиваля, представленность разных стран, возможность участия как для международных сетевых агентств, так и локальных брендов, рекламных, коммуникационных, маркетинговых, медиа агентств, digital и дизайн студий и других компаний и индивидуальных авторов, работающих в индустрии. Конкурсная программа "Белого Квадрата", сохраняя лучшие традиции фестивального движения, ежегодно модернизируется в соответствии с мировыми трендами. Конкурсные работы принимаются онлайн на сайте фестиваля adfest.by в период до 27 марта, а до 28 февраля организаторы сохранят более выгодные условия подачи. Процедура загрузки работ несложная, к тому же в процессе приема работ на сайте представлены примеры уже поданных кейсов, а также доступен архив победителей прошлых лет. Работы принимаются в семи конкурсных категориях: CREATIVE – креатив; BRANDING – брендинг; MARKETING – маркетинг; CREATIVE EFFECTIVENESS – креативная эффективность; MEDIA – медиа; DIGITAL – диджитал; CHANGE FOR GOOD – социальная реклама.

Подробное описание конкурсных категорий на сайте "Белого Квадрата".

Профессиональное жюри представлено шестью международными составами, насчитывающими суммарно порядка 70 персон, удостоенных сотен респектабельных наград, в числе которых золотые награды Cannes Lions, D&AD, One Show. В этом году свое участие в жюри "Белого Квадрата" уже подтвердили:

- Edson Athayde, CEO и креативный директор FCB Lisboa, Португалия;

- Mischa Schreuder, креативный директор Publicis Amsterdam, Нидерланды;

- Vidya Manmohan, исполнительный креативный директор GREY Dubai, ОАЭ;

- Tristan Daltroff, креативный директор Buzzman, Франция;

- Hanna Stenwall, старший копирайтер Nord DDB, Швеция;

- Tseliso Rangaka, исполнительный креативный директор Ogilvy SA, ЮАР;

- Kenn Van Lijsebeth, креатор / PR TBWA \ Brussels, Бельгия;

- Ioana Zamfir, креативный директор MRM//Mccann Romania, Румыния;

- Julia Dovlatova, исполнительный креативный директор Geometry Prague, Чехия;

- Eric Schoeffler, исполнительный креативный директор Havas Germany, Германия и другие.

Россию в жюри представят:

- Анна Луканина, управляющий партнер Depot;

- Сергей Кожевников, креативный директор BBDO Moscow;

- Олег Пальчинский, креативный директор POSSIBLE Group Moscow;

- Антон Мельников, партнер по направлению стратегия и креатив e:mg;

- Виталий Быков, генеральный директор REDKEDS;

- Олеся Немировская, директор по развитию нового бизнеса Action Group;

- Вячеслав Набоков, креативный директор Kollegi.

Организатор "Белого Квадрата" – АКМА Беларуси. Индустриальными партнерами фестиваля уже многие годы выступают АКАР, РАМУ, АБКР, IAB Russia. "Белый Квадрат" ежегодно входит в индустриальные рейтинги АКАР, в том числе в сегментах "Креатив", "Брендинг", Digital. Фестиваль ежегодно продвигает кейсы своих агентств-призеров в индустриальных СМИ, охватывая более 30 стран (Франция, Бельгия, Германия, Испания, Португалия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Сербия, Хорватия, Румыния, Македония, Болгария, Молдавия, Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Грузия, Армения и др).

В силу удобства своего расположения, разнообразия деловой и культурной программы с вечеринками и экскурсиями для иностранных гостей, с представителями агентств и брендов-рекламодателей в числе делегатов, а также благодаря дружеской душевной атмосфере "Белый Квадрат" становится все более привлекательным для участников из России, а действующий в Беларуси безвизовый режим приводит все больше делегатов из стран дальнего зарубежья. Аккредитоваться на участие в "Белом Квадрате" и получить более подробную информацию о фестивале можно на официальном сайте adfest.by.

Возрастная категория 18+.