Первые семьи Ямала уже воспользовались региональным маткапиталом в 500 тыс. рублей

ТАСС, 19 февраля. За два неполных месяца 2020 года ямальские семьи получили 167 свидетельств на выросший до 500 тыс. рублей региональный материнский капитал, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"По инициативе губернатора округа Дмитрия Артюхова с января его сумма выросла и теперь составляет 500 тыс. рублей. Кроме того, свидетельства выдаются не только на третьего ребенка в семье, как это было ранее, но и на всех последующих", - сказано в сообщении.

Реализовали маткапитал в 2020 году уже 32 семьи, из них 30 решили направить средства на улучшение жилищных условий, оставшиеся две – на получение медицинской помощи. "В числе первых – Пищухины из Пуровского района. Татьяна, мама троих детей, работает в Харампуре, в поселке им предоставляют служебное жилье. Собственную квартиру решили покупать в райцентре, ведь в Тарко-Сале учатся в колледже двое ее старших сыновей. Самому маленькому члену семейства - всего два. Федеральный и региональный материнские капиталы очень облегчили для многодетной семьи бремя ипотеки", - отметили в пресс-службе.

"Мы приобрели квартиру в конце 2019 года и сразу планировали часть суммы "загасить" материнскими капиталами. Так получилось, что пока собирали документы, его увеличили, нам очень повезло. Два материнских капитала для нас очень большая помощь, за счет них сделали самый первый большой взнос", – приводят в пресс-службе слова Татьяны.

В 2019 году свидетельства на региональный маткапитал получили 1416 семей, чуть больше тысячи из них распорядились средствами. Те, кто получил свидетельство раньше января 2020 года, но так и не успел им воспользоваться, теперь могут также получить увеличенную сумму.

"Для многодетной семьи у нас уже принято решение увеличить региональный материнский капитал до полумиллиона. Это самый большой материнский капитал в России. Получить его теперь можно не только за третьего, но и за четвертого, пятого и каждого из последующих детей", – сказал Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе о положении дел в регионе.

В пресс-службе отметили, что помощи семьям в регионе губернатор уделяет особое внимание, поэтому на Ямале постоянно вводятся и совершенствуются меры поддержки. Так, помимо увеличения регионального маткапитала, на Ямале появились льготные авиабилеты для детей из многодетных семей, таким семьям дали выбор: получать земельный участок или денежную компенсацию за него, с нового года им стало проще получить ежемесячное пособие на третьего и последующих детей до трех лет. В феврале Ямал выполнил поручение президента РФ – семьи с доходом ниже прожиточного минимума на каждого человека, где есть дети от трех до семи лет, начали получать увеличенное до 8350 рублей пособие. Список мер будет и дальше расширяться. Так, глава региона анонсировал новую выплату – 150 тыс. региональных рублей за второго ребенка в дополнение к аналогичной федеральной выплате. В округе заботятся о ямальских семьях, одновременно выполняя поручения президента о внедрении в регионах собственных мер поддержки.