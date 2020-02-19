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Сеть кафе домашней кухни "МУ-МУ" отметила 20-летний юбилей

В феврале 2000 года открылось первое заведение у станции метро "Фрунзенская", сегодня сеть насчитывает 43 кафе в Москве и Подмосковье
Описание
© Пресс-служба сети "МУ-МУ"

Москва, 19 февраля. В этом году сеть кафе домашней кухни "МУ-МУ" отметила двадцатилетний юбилей: в феврале 2000 года открылось первое заведение у станции метро "Фрунзенская".

"МУ-МУ" – это один из проектов, которым особо гордится ресторанный дом Maison Dellos, также известный такими своими заведениями высокой кухни, как "Кафе ПушкинЪ", "Турандот" и многими другими. Весь богатый гастрономический опыт Maison Dellos лег в основу демократичной концепции русской кухни, где можно поесть, не обращая внимания на цены.

"Русская кухня — это то, что все мы ели в детстве". Под этим девизом открылось первое кафе "МУ-МУ", он же определял развитие сети в последние 20 лет. Классическая русская кухня нравится всем поколениям и потому всегда актуальна – именно в этом заключается серьезнейшее конкурентное преимущество сети. Пожарская котлета, винегрет, борщ, мясо по-французски, картофель жареный с грибами, пирожки с мясом и капустой – это визитные карточки "МУ-МУ", а всего в меню более 340 позиций. Многие из них уникальны, ведь над их рецептурой работали лучшие повара Maison Dellos.

За 20 лет сеть "МУ-МУ" стала одним из самых известных брендов на рынке: 43 кафе в Москве и Подмосковье, шесть из которых располагаются в московских аэропортах, а одно - на Казанском вокзале. Профессиональная команда расширилась до 2,5 тыс. сотрудников. Ежегодно сеть "МУ-МУ" принимает более 12 млн человек, чем заслужила звание народного кафе.

Качественные продукты, по-настоящему домашний вкус, скорость приготовления и доступные цены – вот главные составляющие концепции "МУ-МУ".

Свои лидерские позиции на рынке общественного питания сеть "МУ-МУ" подтвердила на крупнейших мероприятиях, проходивших в России: Чемпионат мира по футболу 2018 года, зимние Олимпийские игры 2014 года, "Евровидение" 2009 года, фестивали "Спасская башня" и "Русское поле". Став оператором питания на этих событиях, "МУ-МУ" знакомит зарубежных гостей с традиционными блюдами русской кухни.

Первые кафе "МУ-МУ" открывались в интерьерном стиле жизни на ферме, где всегда свежие продукты со своих грядок, парное молоко и хлеб из печи. Сегодня дизайн-концепция изменилась и каждый проект – это авторская работа, соответствующая своему времени, о чем свидетельствуют открывшиеся в 2019 году кафе. В 2020 году сеть "МУ-МУ" приготовила для своих гостей еще больше сюрпризов – "свежие", неожиданные и современные интерьеры, использование цифровых технологий и широчайший выбор новых блюд.

Опыт, сила бренда и сильные позиции на рынке привели к запуску собственной франшизы: по ней открыто уже семь кафе "МУ-МУ". И это только начало: в ближайшее время по франшизе будут открываться кафе не только в Москве, но и в регионах. 

За 20 лет сеть "МУ-МУ" стала одним из самых узнаваемых, сильных и устойчивых брендов, завоевала любовь российских и зарубежных гостей. 

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