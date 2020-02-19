Roscongress Sport Club и Единая лига ВТБ открыли сезон баскетбольных матчей

Москва, 19 февраля. Roscongress Sport Club и Единая лига ВТБ провели в Москве гала-матч по баскетболу с участием представителей деловых кругов, знаменитых артистов и спортсменов. Встреча прошла в рамках Матча звезд Единой лиги ВТБ.

Олимпийский чемпион по баскетболу Сергей Тараканов руководил командой "синих", которую составили: президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, глава ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов, актер Станислав Ярушин, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Петр Иванов, чемпион Европы, амбассадор программы СИБУРа по развитию баскетбола Сергей Быков, двукратный призер чемпионатов мира по баскетболу Сергей Панов.

Двукратный призер олимпийских игр по баскетболу, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин была главным тренером команды "красных", в которую вошли член совета директоров "Металлоинвест" Валерий Казикаев, руководитель Gemcorp Russia Альбер Сагирян, актер Кузьма Сапрыкин, сыгравший в фильме "Движение вверх", знаменитый футболист Василий Березуцкий, солист Московского театра оперетты Иван Викулов, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко.

"Красные" выиграли – 23:21, а лучшим игроком матча был признан Станислав Ярушин. "Главный победитель в таких матчах – это баскетбол. Вместе с Фондом Росконгресс мы уже несколько лет проводим матчи в рамках Петербургского международного экономического форума, а этой встречей открыли баскетбольную программу в Москве. Регулярно собирать на баскетбольной площадке успешных в разных сферах людей – это отличная возможность для продвижения нашего вида спорта", – отметила Илона Корстин.

В главном событии Матча звезд Единой лиги ВТБ команда "Звезды мира" в овертайме выиграли у "Звезд России" – 164:162. Самым результативным в матче стал игрок "Химок" Алексей Швед, набравший 42 очка. Больше всех очков – 34 – у "Звезд мира" набрал американский защитник ЦСКА Майкл Джеймс. Баскетболист саратовского "Автодора" Александр Петенев выиграл конкурс бросков сверху, а в конкурсе трехочковых бросков победил снайпер "Локомотива-Кубань" Виталий Фридзон.

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