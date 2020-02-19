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Жоан Куско: Клубный чемпионат мира-2020 по пляжному футболу прошел с большим успехом

Клубный чемпионат мира-2020 по пляжному футболу в Москве (6+) стал самым успешным в истории турнира. Такое мнение выразил вице-президент Всемирной организации пляжного футбола Жоан Куско. В интервью пресс-службе турнира господин Куско объяснил, за счет чего удалось добиться значительного роста интереса к клубному Мундиалито по сравнению с 2019 годом, поддержал решение Оргкомитета, коммуникационной группы "Событие" и Москомспорта, передать на благотворительные цели все средства, полученные от продажи билетов, а также заявил, что Клубный чемпионат мира-2021 вновь пройдет в Москве.

— Г-н Куско, какие впечатления у вас остались от клубного чемпионата мира-2020 по пляжному футболу. Всем ли вы довольны?

— Турнир состоялся с большим успехом. Нам удалось добиться значительных улучшений по сравнению с прошлым розыгрышем, команды показали потрясающую игру. Я считаю, что этот клубный Мундиалито стал лучшим в истории. У нас были рекордные телевизионные рейтинги, очень много болельщиков на трибунах, а в финальный день гостем турнира стал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, что много говорит о значимости мероприятия. Я счастлив тем, как Москва организовала и провела эти соревнования.

— С чем вы связываете рост посещаемости по сравнению с прошлым розыгрышем турнира?

— Я думаю, сказался целый комплекс причин. Тот факт, что часть билетов были платными, повышает их ценность в глазах болельщиков. Если ты за что-то заплатил деньги, пусть и небольшие, ты к этому относишься более ответственно. Также огромный вклад в наш общий успех внесло качественное и масштабное продвижение клубного Мундиалито. В этом году у нас было больше времени на то, чтобы рассказать болельщикам о предстоящем турнире, разместить рекламу. Очень активно турнир освещали ведущие российские СМИ. Все эти факторы в сумме привели к тому, что интерес к турниру вырос.

— Насколько вас удивила посещаемость решающих матчей турнира? Ожидали ли вы, что стадион будет заполнен до отказа?

— Мы знали, что по ходу соревнований на матчи будет приходить все больше зрителей. Но такое большое число зрителей на финале стало приятным сюрпризом даже для нас. Надеюсь, в следующем году зрители будут активно приходить на стадион уже с первых матчей клубного Мундиалито.

— Принято ли официальное решение о проведении Клубного чемпионата мира-2021 в Москве?

— У нас есть соглашение о проведении клубного Мундиалито в следующем году в Москве. Этот турнир поможет в продвижении Чемпионата мира по пляжному футболу-2021, который состоится в Москве в июле, и станет важным этапом подготовки к мундиалю. Посовещавшись с Российским футбольным союзом, Оргкомитетом и командами, мы пришли к выводу, что проведение клубного Мундиалито в феврале 2021 года станет отличным решением для всех.

— В 2020 году организатором Клубного чемпионата мира-2020 выступила коммуникационная группа "Событие".

— Всемирная организация пляжного футбола в течение многих лет работает с промоутерскими компаниями по всему миру, и обычно мы уже на первой встрече понимаем, будем мы работать вместе или нет. Мы были очень довольны итогами нашей ознакомительной встречи, потому что увидели в лице коммуникационной группы "Событие" надежного партнера с большими возможностями и потрясающими навыками в организации спортивных мероприятий самого высокого уровня. Турнир показал, что мы не ошиблись с выбором. Во время соревнований организаторы делали огромный объем работы и достигли фантастического результата.

— Уже известно, будет ли КГ "Событие" организатором Клубного чемпионата мира-2021?

— Изначально мы обсуждали вопрос о трехлетнем сотрудничестве. BSWW осталась довольна результатами совместной работы с компанией "Событие", поэтому по итогам клубного Мундиалито-2020 мы вместе с нашими российскими партнерами начали проработку плана проведения турнира в 2021 году. С уверенностью могу сказать, что наше сотрудничество продолжается.

— Оргкомитет Клубного чемпионата мира принял решение перечислить все средства, полученные от продажи билетов, в благотворительный фонд "Жизнь с ДЦП". Как BSWW отреагировала на такой шаг КГ "Событие" и Москомспорта?

— Я уверен, что сами по себе спортивные турниры, голы и результаты – это только половина нашей работы. Любой спорт должен создавать платформу для поддержки общества. Поэтому мы встретили решение Оргкомитета передать деньги от продажи билетов на благотворительность с радостью, уважением и благодарностью. Как вы знаете, у BSWW тоже есть благотворительный фонд. У всего руководства пляжного футбола есть понимание, что этот спорт во многих странах развивался в очень скромной обстановке. Многие звезды пляжного футбола выросли в очень бедных семьях, в неблагополучных районах. Поэтому мы хотим использовать спорт для поддержки людей в трудной ситуации. Как с финансовыми сложностями, так и с проблемами со здоровьем. Мы разделяем ценности всеобщего равенства и взаимного уважения.

— В рамках Клубного чемпионата мира-2020 прошел "Детский Мундиалито". Нет ли у вас идеи сделать подобную практику постоянной для крупных турниров под эгидой BSWW?

— Мы всегда одобряем расширение границ пляжного футбола. Мы хотим развиваться не только в проведении детских, но и женских соревнований. Будем активно работать, чтобы в рамках клубного Мундиалито проходил и турнир женских клубов. Конечно, когда видишь игру детей, понимаешь, что у пляжного футбола есть будущее. Но хочу отметить, что нигде в мире детскому пляжному футболу не уделяется столько внимания, как в России. Это один из моментов, которые отличают российский пляжный футбол в лучшую сторону.

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