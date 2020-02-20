20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Группа "Дымов" перенесла в облако IТ-системы животноводческих комплексов

В облаке функционируют все корпоративные IТ-ресурсы: базы данных, учетные и аналитические системы
Описание
© bigstockphoto

Москва, 20 февраля. Группа "Дымов" перенесла в облако IТ-системы животноводческих комплексов.

Как сообщили в МТС, на облачную площадку перенесены базы данных 1С и интегрированная с ними система управления животноводческим комплексом PigExpert. По данным провайдера, переход в облако позволил повысить эффективность взаимодействия территориально распределенных подразделений Группы "Дымов" за счет консолидации IТ-ресурсов и централизованного доступа к ним. Кратно выросла скорость работы сервисов по сравнению с традиционным подходом. 

"Группа "Дымов" - это современный и открытый к новому производитель мясных продуктов. Постепенно мы трансформируем бизнес, делая его более цифровым и технологичным. С помощью облачных решений мы оптимизировали работу сельскохозяйственных активов холдинга, обеспечив их централизованным доступом к IТ-системам. Зная МТС как надежного и годами проверенного партнера для бизнеса, мы выбрали облачные сервисы компании. В 2020 году мы планируем расширение сотрудничества", - отмечает руководитель департамента IТ-группы "Дымов" Никита Лапотышкин. 

По словам директора облачного бизнеса МТС Олега Мотовилова, помимо облачных решений, с 2003 года компания пользуется услугами мобильной и фиксированной связи оператора. "Входя в число лидеров отечественного рынка мясопереработки, "Дымов" реализует проект цифровой трансформации бизнеса. В основу digital-изменений ложатся облачные технологии, которые позволяют ускорить бизнес-процессы и сделать их более управляемыми. Кроме того, в результате реализации проекта Группа "Дымов" в среднем на 25% оптимизировала затраты, связанные с эксплуатацией IТ-оборудования", - добавляет Мотовилов. 

По данным исследований, 77% рос­сий­ско­го круп­но­го биз­не­са го­товы к пе­рехо­ду на об­лачные тех­но­логии. Среди компаний малого и среднего бизнеса хотят перейти на облачные решения 42% респондентов. Согласно оценке iKS-Consulting, облачный рынок будет расти ежегодно на 23%. Ожидается, что объем российского рынка облачных услуг к 2022 году превысит 155 млрд рублей.

Реклама на ТАСС
Слушатели "НАШЕго Радио", Радио JAZZ 89.1 FM и ROCK FM создают свое собственное радио
У слушателей появилась возможность убрать из эфира любую песню, которая им не нравится
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС