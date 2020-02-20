Москва, 20 февраля. Группа "Дымов" перенесла в облако IТ-системы животноводческих комплексов.

Как сообщили в МТС, на облачную площадку перенесены базы данных 1С и интегрированная с ними система управления животноводческим комплексом PigExpert. По данным провайдера, переход в облако позволил повысить эффективность взаимодействия территориально распределенных подразделений Группы "Дымов" за счет консолидации IТ-ресурсов и централизованного доступа к ним. Кратно выросла скорость работы сервисов по сравнению с традиционным подходом.

"Группа "Дымов" - это современный и открытый к новому производитель мясных продуктов. Постепенно мы трансформируем бизнес, делая его более цифровым и технологичным. С помощью облачных решений мы оптимизировали работу сельскохозяйственных активов холдинга, обеспечив их централизованным доступом к IТ-системам. Зная МТС как надежного и годами проверенного партнера для бизнеса, мы выбрали облачные сервисы компании. В 2020 году мы планируем расширение сотрудничества", - отмечает руководитель департамента IТ-группы "Дымов" Никита Лапотышкин.

По словам директора облачного бизнеса МТС Олега Мотовилова, помимо облачных решений, с 2003 года компания пользуется услугами мобильной и фиксированной связи оператора. "Входя в число лидеров отечественного рынка мясопереработки, "Дымов" реализует проект цифровой трансформации бизнеса. В основу digital-изменений ложатся облачные технологии, которые позволяют ускорить бизнес-процессы и сделать их более управляемыми. Кроме того, в результате реализации проекта Группа "Дымов" в среднем на 25% оптимизировала затраты, связанные с эксплуатацией IТ-оборудования", - добавляет Мотовилов.

По данным исследований, 77% рос­сий­ско­го круп­но­го биз­не­са го­товы к пе­рехо­ду на об­лачные тех­но­логии. Среди компаний малого и среднего бизнеса хотят перейти на облачные решения 42% респондентов. Согласно оценке iKS-Consulting, облачный рынок будет расти ежегодно на 23%. Ожидается, что объем российского рынка облачных услуг к 2022 году превысит 155 млрд рублей.