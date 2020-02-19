Открылась регистрация СМИ на Петербургский международный экономический форум – 2020

Москва, 19 февраля. С 17 февраля по 2 мая открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации на все дни проведения Петербургского международного экономического форума – 2020. Однодневная регистрация для представителей средств массовой информации будет доступна в период с 4 мая по 25 мая. Петербургский международный экономический форум – 2020 пройдет с 3 по 6 июня.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ в соответствии с правилами аккредитации на мероприятия, размещенными на официальном сайте Петербургского международного экономического форума.

Более подробная информация о процессе регистрации СМИ на Петербургский международный экономический форум размещена на официальном сайте форума, в разделе "СМИ".

Вопросы по регистрации можно направлять по адресу: media @ roscongress . org .

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тыс. представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 118 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

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