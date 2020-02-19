Стриминговая платформа МТС привлекла своего первого титульного спонсора

Москва, 19 февраля. Поддержку соревнованиям между стримерами на интерактивной платформе WASD.TV (14+), которую МТС запустила меньше года назад, окажет компания LG Electronics. Как считают в МТС, появление спонсора показывает рост интереса к платформе среди рекламодателей благодаря стремительно растущей аудитории площадки.

Интерес бизнеса к киберспорту растет от года к году, его спонсорство – это мировой тренд: по данным PWC, 36% всех доходов рынка киберспорта приходится именно на доходы от спонсорских взносов. В МТС планируют, что WASD.TV составит конкуренцию известным зарубежным площадкам на российском рынке. Уже сейчас, за счет того, что стриминговая платформа МТС относительно новая и аудитория там не перегружена большим количеством рекламы, как на зарубежных аналогах, эффективность размещения рекламных сообщений будет значительно выше.

Каждый последующий сезон соревнований между стримерами привлекает больше участников и зрителей, чем предыдущий, рассказывают в МТС. Так, прошлый сезон привлек более 7 тыс. участников. Количество трансляций превысило 25 тыс. Зрители провели более 777 тыс. часов за просмотром стримов.

Интерактивная медиаплатформа WASD.TV – база, на которой МТС развивает различные решения в области гейминга, профессионального киберспорта и мультимедийного контента. Ключевым киберспортивным партнером платформы является организация Gambit Esports. В рамках партнерства игроки клуба участвуют в создании собственного контента платформы и ведут прямые трансляции на WASD.TV.