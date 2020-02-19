Слушатели "НАШЕго Радио", Радио JAZZ 89.1 FM и ROCK FM создают свое собственное радио

Москва, 19 февраля. "Мультимедиа Холдинг" запустил инновационный для эфирных радиостанций сервис, позволяющий слушателю влиять на музыку в эфире.

Новый технологичный сервис разрушает традиционный формат прослушивания радио, позволяя каждому пользователю приложений "НАШЕго Радио", Радио JAZZ 89.1 FM, ROCK FM и Радио ULTRA для смартфонов, слушая радиостанции, убрать из эфира любую песню, которая им не нравится, нажав кнопку Dislike, при этом сохранив в эфире шоу, новости и другие атрибуты FM-радио.

Для пользования сервисом необходимо скачать приложение любой из радиостанций в AppStore или Google Play и зарегистрироваться. После авторизации приложение будет учитывать реакции пользователя на песни - Like или Dislike - и с учетом реакций составлять для каждого слушателя индивидуальный плейлист.

Сейчас функция эксклюзивно доступна в приложениях для смартфонов, а в ближайшее время станет доступна и пользователям сайтов nashe.ru, rockfm.ru, radiojazzfm.ru и radioultra.ru. Возрастная категория 12+.