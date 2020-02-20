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Фонд Росконгресс и Восточный комитет германской экономики провели рабочую встречу

В рамках мероприятия стороны обсудили создание единого экономического пространства Евразийского экономического союза и Европейского союза
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© Росконгресс

Москва, 20 февраля. В Берлине председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев провел рабочую встречу с региональным партнером Фонда Росконгресс – главным исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. В ходе встречи стороны, в частности, обсудили совместное участие в инициативе Фонда Росконгресс "От Лиссабона до Владивостока", поддерживающей идею создания единого экономического пространства Евразийского экономического союза и Европейского союза. 

По словам председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева, формирование общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, налаживание практического взаимодействия между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом с учетом роли в этом процессе Российской Федерации является сегодня одной из актуальных задач, реализация которой способствует увеличению конкурентных преимуществ Европы и Евразии.

Меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности по продвижению идеи общеевропейской интеграции от Лиссабона до Владивостока был подписан 14 апреля 2016 года в Москве.

Первыми подписантами выступили: председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, президент Thomas Vendome Investment Жан-Пьер Тома, председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико и генеральный директор SCHNEIDER GROUP Ульф Шнайдер. Стороны выступили за официальный диалог между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом для согласования норм и правил, регулирующих международную предпринимательскую и торгово-экономическую деятельность, в частности в таможенной сфере, в области технических регламентов и в вопросах визового режима и мобильности.

За 2016-2019 годы Меморандум подписали представители еще 16 российских и зарубежных организаций. В январе 2020 года к Меморандуму присоединился Деловой совет Евразийского экономического союза.

Для институализации Меморандума было принято решение о создании Наблюдательного, Консультативного и Экспертного советов Меморандума.

В январе 2020 года Наблюдательный совет Меморандума возглавил председатель Mangold Consulting GmbH Клаус Мангольд, председателем в Консультативном совете стал декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов.

В настоящее время проводится обсуждение по расширению положений Московского меморандума на пространство от Тихого до Атлантического океана в рамках Большого Евразийского партнерства. Организации-учредители регулярно проводят мероприятия для популяризации идей по развитию общего экономического пространства Евразийского экономического союза и Европейского союза. 

Встречи формата "От Атлантики до Тихого океана" занимают отдельное место в деловых программах ключевых дискуссионных площадок, организуемых Фондом Росконгресс в России, – Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума. Кроме того, тема активно поднимается и в рамках зарубежных мероприятий фонда. Ближайшее мероприятие состоится на площадке ПМЭФ-2020, который будет проходить в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

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