Российский союз промышленников и предпринимателей проведет XIII Неделю российского бизнеса

Москва, 20 февраля. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) с 16 по 19 марта проводит ежегодную Неделю российского бизнеса – ключевое мероприятие, на котором обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса.

Одной из ключевых тем XIII Недели российского бизнеса станет цифровая экономика. В рамках Недели состоятся традиционные конференции и круглые столы по ключевым экономическим проблемам, пройдут ежегодный Съезд РСПП, Форум по цифровой трансформации, Инвестиционный форум, Налоговая конференция, Конференция по экологической и промышленной безопасности, Конференция по социально-трудовым отношениям.

В ходе XIII Недели российского бизнеса представители бизнеса и власти обсудят вопросы налоговой и финансовой систем, инвестиционного климата, рынка труда, социальных инвестиций, устранения административных барьеров и другие.

Участниками мероприятий НРБ-2020 по традиции станут заместители председателя правительства РФ, представители администрации президента РФ и Федерального собрания РФ, главы ключевых министерств и ведомств, члены бюро правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП.

Высокий состав участников подтверждает эффективность Недели российского бизнеса как площадки формирования направлений взаимодействия власти и бизнеса.

Место проведения: отель The Ritz-Carlton Moscow, Тверская ул., д. 3.

Регистрация на сайте.

Возрастная категория 16+.