Зимняя школа УрФУ по программной инженерии и радиотехнике открылась в Сочи

ТАСС, 21 февраля. Зимняя инженерная школа Уральского федерального университета (УрФУ), Трубной металлургической компании (ТМК) и Группы Синара по программной инженерии и радиотехнике, открывшаяся в пятницу в Сочи в рамках образовательного форума Всероссийской олимпиады "Я - профессионал" (14+), собрала 128 студентов-айтишников из 35 регионов и 53 вузов России. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

Студенты-участники научатся гибким методикам разработки, компьютерной безопасности, робототехнике, виртуальной реальности и data science, добавили там.

"Образовательная программа направлена на востребованные компетенции в эпоху цифровой трансформации. С лекциями и мастер-классами для участников выступят топ-менеджеры и разработчики ведущих IT-компаний, руководители подразделений крупных промышленных компаний, в первую очередь ТМК, а также преподаватели Уральского федерального университета. Для развития гибких навыков с ребятами будут работать психологи УрФУ и бизнес-тренеры корпоративного университета ТМК2U", — рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

В университете уточнили, что программа тренингов включает развитие навыков переговоров и публичных выступлений, тайм-менеджмента, проработку составления резюме и других необходимых для успешной работы качеств. Особенность Зимней инженерной школы УрФУ в практической направленности — применить полученные знания ребята смогут благодаря конкурсной программе. Например, в играх ребята проявят себя как генераторы идей, аналитики, разработчики, повелители времени.

"Все полученные знания студенты оттачивают тут же, во время конкурсной программы. Им предстоит выяснить, какими знаниями должен обладать настоящий профессионал, а главное — какие качества тренировать. Таким ребятам мы готовы предложить карьерные перспективы, не зря ТМК и Группа Синара активно поддерживают движение “Я - профессионал”, зарекомендовавшее себя как реально работающий социальный лифт, и проведение Зимних инженерных школ УрФУ. Кроме того, ТМК уделяет немалое внимание проектам цифровой трансформации производства", - приводят в пресс-службе слова замгенерального директора ТМК Елены Позолотиной.

Также за время Зимней инженерной школы участники посетят карьерные консультации с представителями IT-подразделений ТМК и Группы Синара, поучаствуют в бизнес-игре и познакомятся с Сочи на экскурсиях в Олимпийский парк и Красную Поляну.

О зимней инженерной школе

Зимняя инженерная школа УрФУ по направлениям "Программная инженерия" и "Радиотехника" Всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" ­- проходит в Сочи в четвертый раз при поддержке Трубной металлургической компании и Группы Синара.

Уральский федеральный университет также выступил в феврале 2020 года организатором олимпиады по направлениям "Строительство" и "Материаловедение и технологии материалов".

Об УрФУ

УрФУ - один из ведущих университетов России, участник проекта 5-100, расположен в Екатеринбурге - столице Всемирных студенческих игр 2023 года. Вуз выступает инициатором создания и выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ), который призван решить задачи национального проекта "Наука".

Об олимпиаде

"Я – профессионал" - всероссийская студенческая олимпиада нового формата для студентов технических, гуманитарных и естественнонаучных специальностей. Входит в число проектов платформы "Россия - страна возможностей", созданной в 2018 году по инициативе президента РФ. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Организаторами олимпиады выступают Ассоциация организаторов студенческих олимпиад "Я - профессионал" и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Третий год подряд партнерами олимпиады выступают Группа Синара и ТМК.

Заключительный очный этап состязаний проходит с 25 января по 4 марта 2020 года. Площадки для прохождения очного этапа располагаются во всех федеральных округах страны, участники могут выбрать из них территориально удобную.

Итоги олимпиады будут подведены в конце марта 2020 года, а в начале апреля состоится торжественная церемония награждения дипломантов состязаний.