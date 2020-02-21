Дмитрий Махонин обсудил с главой РЖД Олегом Белозеровым инвестпроекты компании в Прикамье

ТАСС, 21 февраля. Глава Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров обсудили в Москве развитие Чусовского направления Горнозаводской ветки Свердловской железной дороги, строительство транспортно-пересадочного узла на базе станции Пермь-II и Пермского железнодорожного узла, увеличение маршрутов пригородного сообщения скоростных поездов "Ласточка" и другие темы, сообщают в пресс-службе губернатора региона.

"Для жителей Перми актуален вопрос закрытия движения поездов на участке Горнозаводской ветки между станциями Пермь-I - Пермь-II. Краевые власти намерены выкупить эту дорогу и организовать здесь движение скоростного трамвая. Закрытие движения электрички на этом участке связано с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ во время его визита в Пермь в 2017 году", - сказано в сообщении.

Как сообщили ранее на сайте Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД"), в реализацию комплексной программы развития инфраструктуры на направлении Соликамск-Пермь в текущем году РЖД направят 1,5 млрд рублей. Запланированы начало реконструкции станций Ярино, Дивья, Кухтым, Пальники, Парма, Соликамск-II, Боковая, Тихая, Шестаки, ввод в эксплуатацию устройств для усиления электроснабжения контактной сети на шести тяговых подстанциях.

В развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода через Каму будет инвестировано 1,06 млрд рублей. В 2019 году утвержден вариант прохождения трассы Северного обхода Перми со строительством моста ниже плотины КамГЭС. Выполнены инженерные изыскания, разработаны основные проектные решения.

В соответствии с параметрами инвестпрограммы ОАО "РЖД", в 2019 году на развитие Пермского региона СвЖД было направлено 7 млрд рублей (в 2018 году – 3,8 млрд рублей). Основные проекты реализуются в целях увеличения пропускных и провозных способностей магистрали для полного освоения всех предъявляемых к перевозке объемов грузов.

В 2019 году в Прикамье было обновлено свыше 180 км железнодорожного пути. В рамках программы модернизации пути с усилением инженерных сооружений проведены работы на перегонах Юг – Кукуштан, Бахаревка – Ферма, Ергач – Иренский, Кордон – Шамары, Курья – Пермь-Сортировочная, Пермь-2 – Бахаревка, Чайковская – Шабуничи. На отремонтированных участках скорость движения пассажирских поездов увеличилась до 100-120 км/ч, грузовых – до 80 км/ч.

В связи с прогнозируемым ростом перевозок в Березниковско-Соликамском узле ОАО "РЖД" с 2017 года реализует комплексную программу развития инфраструктуры на направлении Пермь – Соликамск. В 2019 году инвестиции были направлены на завершение проектирования объектов первого этапа (удлинение приемоотправочных путей 11 станций и монтаж дополнительного оборудования к девяти тяговым подстанциям). Проведено техническое перевооружение систем электроснабжения станций Пермь-Сортировочная, Соликамск и Соликамск-2, тяговых подстанций Кукуштан, Григорьевская, Зюкай и Сюзьва.

В рамках программы по предупреждению случаев травмирования граждан на объектах транспортной инфраструктуры построен одноуровневый пешеходный переход через пути на станции Левшино. Объект оборудован световой и звуковой сигнализацией, системой освещения, резинокордовым настилом; обустроены накопительные площадки.