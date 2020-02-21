Фонд Росконгресс и InfraOne опубликовали исследование "Инвестиции в инфраструктуру – 2020"

Москва, 21 февраля. В рамках экспертно-аналитической работы Фонд Росконгресс и InfraOne Research – исследовательское подразделение группы компаний InfraOne – выпустили новый обзор "Инвестиции в инфраструктуру – 2020". В многостраничном документе анализируются современное состояние рынка, его ключевые тренды и сделан прогноз развития на 2020-2021 годы. Ознакомиться с исследованием можно в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG.

Расходы бюджетов всех уровней на инфраструктуру в 2019 году были на уровне 2 трлн рублей и выросли в текущих ценах почти на 200 млрд рублей. Тем не менее по отношению к ВВП объем бюджетных вложений по итогам 2019 года вырос всего на 0,1 п.п. – до 1,8%.

Согласно выводам аналитиков, запущенные в рамках майских указов президента проекты пока не сильно влияют на объем средств в инфраструктуре. Федеральное финансирование осваивается с задержкой, а частные инвесторы ожидают ясности со стороны государства по проектам, которые оно планирует реализовать.

В обзор вошла обновленная версия национального перечня перспективных проектов, которые могут быть запущены в ближайшие год-три. Это 100 инициатив на сумму 1,87 трлн рублей. По оценке аналитиков, ближе всего к запуску 16 проектов с объемом инвестиций около 290 млрд рублей. С момента публикации предыдущей версии перечня (июнь 2019 года) список покинули многие мегапроекты, начало реализации которых сдвинулось за пределы трех лет.

По объему инвестиций в перечне лидирует транспортная сфера с 86% от всех планируемых вложений, а по количеству – социальная с 39 инициативами. Большую часть проектов планируют реализовать на региональном уровне (62 проекта), но по объему вложений лидируют федеральные инициативы: в них планируется инвестировать 986 млрд рублей.

Планы по запуску проектов могут быть реализованы, если существенных изменений на рынке инвестиций в инфраструктуру не произойдет и регулирующее его законодательство останется стабильным.