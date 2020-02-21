Мировая премьера фильма "Полет над Россией" пройдет в Москве в формате киноконцерта

Москва, 21 февраля. В апреле 2020 года в Большом зале Московской консерватории состоится мировой премьерный показ фильма "Полет над Россией" в формате киноконцерта (0+). Все музыкальные композиции исполнит на сцене симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под руководством Сергея Тарарина. Специальный гость, Сергей Чонишвили, выступит рассказчиком и озвучит фильм, снятый компанией colourFIELD при поддержке ПАО "Газпром" и телеканалов ZDF и ARTE, во время киноноконцерта,

4 апреля 2020 года в Большом зале Московской консерватории пройдет мировой премьерный показ фильма "Полет над Россией" в формате киноконцерта: документальную ленту продемонстрируют на большом экране в сопровождении симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под руководством дирижера Сергея Тарарина. Озвучит фильм, снятый компанией colourFIELD при поддержке ПАО "Газпром" и телеканалов ZDF и ARTE, на сцене российский и советский актер Сергей Чонишвили.

Фильм "Полет над Россией" создан немецкими режиссерами: Петрой Хёфер и Фредди Рёкенхаусом, а также их продюсерской компанией сolourFIELD. Одним из членов съемочной группы стал известный новозеландский оператор Питер Томпсон, который участвовал в съемках "Властелина колец". Удостоенная международных наград за более чем 80 документальных фильмов, команда из Германии в течение девяти месяцев путешествовали по России и с вертолетов снимали самую большую страну на Земле. В фильме с высоты птичьего полета показана Россия от побережья Северного Ледовитого океана до пустынь Калмыкии; от вулканов Камчатки до высочайшей вершины Европы - Эльбруса; от мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга до деревень в сибирской тайге. Впервые в истории кинематографа команда colourFIELD получила разрешение на съемку не только в самых дальних и закрытых уголках страны таких, как Мурманск, Норильск или Ямал, но и доступ к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО: Соловецкому монастырю, Куршской косе, Путоранскому плато и другим.

Лента ранее была презентована на двух кинофестивалях: Международном фестивале документального кино "ДОКер" и 18-ом фестивале немецкого кино в Москве German Films, а также в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В 2019 году фильм был включен в программу Всероссийского совещания по вопросам развития культуры, спорта и туризма под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

Над саундтреком к "Полету над Россией" работал известный голливудский композитор Борис Салхов: в него вошли 38 композиций, которые зрители впервые услышат в исполнении симфонического оркестра на сцене Московской консерватории.

"Этот фильм поражает не только величественными просторами нашей страны, но и яркими красками, необычными ракурсами и масштабом съемок", - сказал Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Было невероятно трогательно видеть, как люди плакали при просмотре фильма. Уверен, что показ, сопровождаемый живым симфоническим оркестром, произведет на зрителей не меньшее впечатление", - комментирует Фредди Рёкенхаус, режиссер фильма "Полет над Россией".

"Киноконцерты - это формат, в котором соединяется два вида искусства - кино и классическая музыка. "Полет над Россией" в озвучке всеми любимого актера и в сопровождении оркестра призван по-новому раскрыть фильм для зрителей и подарить более яркие переживания здесь и сейчас", - Сурен Тер-Овсепян, генеральный продюсер компании Zapomni.

Билеты на киноконцерт "Полет над Россией" можно приобрести на сайте https://zapomni.pro, а также у билетных операторов. Более 80% билетов на киноконцерт уже проданы, в связи с чем 21 апреля 2020 год в Большом зале Московской консерватории пройдет дополнительный киноконцерт.

"Продавец билетов - ООО "Ластик", 129110, Российская Федерация, гор. Москва, Банный пер, дом 2, стр.1 , ОГРН 1187746760178

O кинофильме "Полет над Россией"

Фильм "Полет над Россией" был снят в 2017–2018 годах при организационной и финансовой поддержке ПАО "Газпром". Съемки производились компанией colourFIELD Film GmbH (Германия) с использованием аппаратуры высокой четкости. В 2019 году фильм "Полет над Россией" получил золотую награду на New York Festival's World's Best TV & Films.

О ПАО "Газпром"

ПАО "Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

"Газпром" располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа и является лидером по его добыче. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом.

"Газпром" — надежный поставщик газа российским и зарубежным потребителям. Компании принадлежит самая протяженная в мире газотранспортная система. "Газпром" поставляет газ потребителям в России и более чем в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, является крупнейшим экспортером газа в Европу.

Компания успешно развивает торговлю СПГ, входит в тройку ведущих российских производителей нефти и газового конденсата. "Газпром" занимает первое место в России по выработке электрической энергии среди компаний тепловой генерации и является лидером по производству тепловой энергии.

O компании colourFIELD

Продюсерская компания colourFIELD была основана немецкими режиссерами - Петрой Хёфер и Фредди Рёкенхаусом. Вместе они создали более 80 полнометражных документальных фильмов, а также документальных серий и драм. Среди них - "Тайны мозга", "Вирусная империя", "Мигрирующие птицы", "Подземные миры" и "Волшебные леса", которые получили рекордные рейтинги в Германии и за рубежом. colourFIELD также выпустила всемирно известный документальный фильм "Сила любви", рассказывающий историю Барака и Мишель Обамы для ведущей вещательной компании Германии ARD и получивший лицензию более чем в 50 странах, включая Соединенные Штаты Америки.

O продюсерской компании Zapomni

Продюсерская компания Zapomni, ведущий организатор киноконцертов в России и странах СНГ, проводит уникальные по формату культурные мероприятия, в которых соединены два вида искусства - музыка и кино и которые призваны подарить гостям уникальный опыт и эмоции под аккомпанемент симфонического оркестра. В 2015-2016 гг компания организовала в Москве серию киноконцертов "Артист" в Большом зале Московской Консерватории. В рамках сотрудничества "Уолт Дисней Компани СНГ" и продюсерской компании Zapomni киноконцерт "Фантазия" впервые состоялся в Московской консерватории им. П.И. Чайковского 15 октября 2017 года. В 2018 году были организованы киноконцерты Джеймс Бонд "Казино Рояль" в Крокус Сити Холле, "Волшебные мелодии" в Московской Консерватории "Холодное Сердце" в новом концертном зале Зарядье, а в 2019 - "Красавица и чудовище" и "Русалочка". Компания Zapomni сотрудничает с благотворительными фондами “Выход” и “Подари жизнь”: более 1500 тысячи детей стали зрителями киноконцертов не только в Москве, но и в других городах России.

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского

Для всего мира Московская консерватория - вместе с Большим и Мариинским театрами, Эрмитажем, Московским Кремлем — символизирует великое русское искусство. В ее стенах учились и работали многие знаменитые артисты, такие как П. Чайковский, С. Танеев, С. Рахманинов, А. Скрябин, Г. Нейгауз, Э. Гилельс, С. Рихтер, В. Ашкенази, Д. Ойстрах, Л. Коган и другие. Достояние Консерватории - ее концертные залы: Малый, Рахманиновский, Мясковского и Большой зал.