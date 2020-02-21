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Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы оценил итоги клубного ЧМ-2020

Александр Смирнов посетил решающие встречи турнира и поделился впечатлениями с пресс-службой клубного чемпионата мира

Москва, 21 февраля. Клубный чемпионат мира-2020 по пляжному футболу (0+) получил положительные отзывы от участников и гостей турнира. Многие спортсмены и тренеры называли московские соревнования лучшими по уровню организации в мировом пляжном футболе, а суммарно матчи чемпионата посмотрели более 25 тыс. человек. Такой успех не был бы возможен без всесторонней поддержки Москомспорта, выступившего в роли организатора клубного чемпионата мира в партнерстве с коммуникационной группой "Событие".

Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов посетил решающие встречи турнира и поделился впечатлениями с пресс-службой клубного чемпионата мира.

— Александр Валерьевич, как Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий оценивает итоги клубного чемпионата мира-2020 по пляжному футболу, состоявшегося в Москве?

— На мой взгляд, мероприятие прошло на хорошем организационном уровне и вызвало интерес у жителей столицы. На финальном матче за противостоянием нашего "Спартака" и португальской "Браги" только с трибун наблюдало более пяти тысяч болельщиков, а ведь были еще и трансляции. Это ли не успех?

—  Впервые клубный чемпионат мира по пляжному футболу прошел при финансовой поддержке Правительства Москвы. Почему было принято такое решение?

— Департамент спорта города Москвы уделяет особое внимание качеству спортивных мероприятий, проходящих в столице, и разнообразию представленных на наших аренах видов спорта. Москва по праву считается одной из крупнейших спортивных столиц мира, и это звание не удержать, оставаясь на месте. Поэтому мы всегда в движении: выбираем самые интересные турниры и дополняем наш традиционный календарь новыми состязаниями.

— Клубный чемпионат мира-2020 вызвал большой интерес у москвичей и гостей столицы. В чем, на ваш взгляд, секреты высокой посещаемости?

— Чемпионат мира по такому динамичному и яркому виду спорта, как пляжный футбол, с учетом достижений сборной России, со своей интригой для российского болельщика – ее нам обеспечило противостояние сильнейших российских клубов ПФК "Локомотив" и ПФК "Спартак" – конечно, был "обречен" на поддержку столичной публики.

— Партнерами Москоспорта при организации клубного чемпионата мира-2020 по пляжному футболу выступили коммуникационная группа "Событие" и Всемирная организация пляжного футбола. Насколько вы удовлетворены этим сотрудничеством?

— Дирекция имеет огромный опыт в проведении крупнейших международных чемпионатов, как и наши коллеги-соорганизаторы. Вообще в организации таких масштабных событий, как правило, не бывает случайных людей: ни одна организация не начинает свой путь сразу с проведения чемпионата мира. А с профессионалами работать всегда приятно и легко.

— Какие впечатления у вас остались от посещения турнира в качестве зрителя?

— Признаюсь, это мой первый чемпионат по пляжному футболу. Я получил от него все, на что рассчитывал – азарт, увлекательную борьбу сильных противников, праздничную атмосферу пляжного вида спорта. И открыл для себя еще один вид спорта, который необходимо смотреть вживую, на арене.

— В 2021 году Москва впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу. Можно ли назвать состоявшийся турнир репетицией чемпионата мира-2021?

— Можем назвать его контрольной работой, которая подтвердила: Москва готова и организовать ЧМ-2021, и болеть на нем!

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