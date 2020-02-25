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Глава Прикамья поручил краевым властям разработать программу поддержки народных промыслов

Дмитрий Махонин отметил, что для решения межведомственной задачи необходимо подключиться краевому Минкульту, агентству по развитию туризма, Минпрому и другим ведомствам​ ​
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин (в центре) Пресс-служба правительства Пермского края
Описание
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин (в центре)
© Пресс-служба правительства Пермского края

ТАСС, 25 февраля. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональным властям разработать уже в 2020 году программу поддержки народных промыслов. Как сообщили в пресс-службе главы региона по итогам посещения им 14-й Международной ярмарки-фестиваля народных промыслов в выставочном центре "Пермская ярмарка", это будет первый опыт комплексных мер поддержки народных художественных промыслов и ручного труда в Прикамье.

По словам Махонина, ремесленникам необходимо оказывать необходимую поддержку, в том числе учитывать в законодательстве интересы таких предпринимателей. "Сейчас в Прикамье нет комплексных мер поддержки бизнесменам "ручного труда", - приводят в пресс-службе слова врио губернатора. - Системная поддержка промыслов поспособствует развитию туризма, бизнеса, в какой-то степени промышленности".

Также глава Прикамья обозначил межведомственный характер задачи, к разработке должен подключиться ряд краевых ведомств, в том числе Минкульт, агентство по развитию туризма, Минпром.​ ​

В пресс-службе со ссылкой на региональное министерство культуры уточнили, что программа может быть разработана до конца 2020 года, а мероприятия будут учтены в краевом бюджете на следующую трехлетку.

В пресс-службе напомнили, что в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Пермском крае предусмотрено 487 млн рублей из федерального бюджета и 62 млн из краевого. В начале 2019 года в Прикамье начал работать центр услуг "Мой бизнес" для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

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