Губернатор Дмитрий Артюхов дал старт акции "Ямальское Знамя памяти"

ТАСС, 26 февраля. Акция "Ямальское Знамя памяти" стартовала в Салехарде в понедельник, ровно за 75 дней до Дня Победы, рассказали в пресс-службе губернатора.

"Эта акция родилась из масштабного проекта "Знамя Победы". Он стартовал в округе пять лет назад и за это время объединил десятки тысяч людей, из межрегионального перерос в международный. Копии Знамени Победы, изготовленные ямальцами, побывали во всех городах и поселках региона, во многих городах России и 13 странах", - сказано в сообщении.

Новая патриотическая акция призвана объединить еще больше жителей Ямала. 13 фрагментов стяга уже отправились в специальных посылках в муниципалитеты. На них каждый желающий сможет вписать имена своих близких, воевавших в Великой Отечественной войне. Затем фрагменты соединят в единое полотно, которое пронесут на Параде Победы 9 мая в Салехарде. Первые имена появились на Знамени накануне, их вписали труженица тыла и дочь ветерана войны Дарья Савельевна Аверина, губернатор округа Дмитрий Артюхов, координатор проекта "Знамя Победы" Дмитрий Жаромских, участник чеченской войны, награжденный медалью за отвагу и "Орденом Мужества" Рафаэль Тачетдинов.

В торжественной церемонии запуска приняли участие губернатор округа Дмитрий Артюхов, ямальские ветераны, поисковики, кадеты школ Салехарда, волонтеры Победы и многие другие. Она прошла в первой школе Салехарда, которая носит имя Героя Советского Союза Ивана Королькова.

"Нет такой семьи в нашей отчизне, которой не коснулась бы эта война, поэтому наша главная задача - сохранять память о тех годах нашей непростой истории. Нет более объединяющих начал у нас в стране, чем память о великой Победе. Сегодня мы начинаем новую акцию, в которую заложена очень правильная и добрая миссия: чтобы каждый ямалец мог вписать имя героя своей семьи, и потом, в самый важный день – 9 мая – мы все торжественно пронесем это полотно ямальской памяти. Для меня большая честь вписать своих близких, которые воевали на фронте. Я искренне приглашаю всех ямальцев присоединиться к этой акции", – сказал Дмитрий Артюхов, приветствуя участников мероприятия.

В холле школы, где сейчас обустроен маленький военный музей, губернатору провели экскурсию. Среди экспонатов – находки ямальских поисковых отрядов, которые они обнаружили на местах раскопок. В основном это оружие и личные вещи солдат Красной Армии. Среди касок, гильз и остатков снарядов есть даже гармонь.

Об акции на Ямале

На Ямале пройдет более 170 мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы. Межрегиональный проект "Знамя Победы" и патриотическая акция "Ямальское Знамя памяти" займут одно из центральных мест. В этом году копии Знамени будут установлены на самых высоких и знаковых сооружениях и зданиях в муниципальных образованиях округа, на нефтегазовых месторождениях, на островах Вилькицкого и Белом, крайней восточной точке Европы на Полярном Урале, на самой высокой точке Ямала – горе Пайер, а также на двух горных вершинах за рубежом: вершине Демавенд высотой более 5,5 тыс. м горной системы Эльбрус и пике Ленина – одном из пяти "семитысячников", высочайших вершин территории бывшего Советского Союза.