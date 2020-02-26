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На ПАО "МЗИК" проходят плановые учения ГО и ЧС

В учениях участвуют персонал и нештатные аварийно-спасательные формирования одного из крупнейших на Урале предприятий ОПК, пожарные подразделения, сотрудники охраны, медсанчасти, служб и подразделений
Описание
© Пресс-служба ПАО "МЗИК"

ТАСС, 26 февраля. На территории ПАО "МЗИК" (Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, Екатеринбург, входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей") в среду проходят плановые учения по отработке действий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности с привлечением городских сил пожарной охраны. Об этом сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

"Площадкой для учений стал один из цехов завода. В учениях приняли участие персонал и нештатные аварийно-спасательные формирования предприятия, пожарные подразделения, служба охраны, сотрудники медсанчасти и работники других служб и подразделений ПАО "МЗИК", - сказано в сообщении.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.

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