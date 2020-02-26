20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зимняя инженерная школа по направлениям олимпиады "Я - профессионал" завершилась в Сочи

Уровень подготовки студентов вуза высоко оценили эксперты крупнейших финансово-кредитных, производственных и IT-компаний России
Описание
© Пресс-служба УрФУ

ТАСС, 26 февраля. Зимняя инженерная школа Уральского федерального университета (УрФУ) по программной инженерии и радиоэлектронике, открывшаяся на минувшей неделе в рамках образовательного форума Всероссийской олимпиады "Я - профессионал" (14+), завершилась в Сочи. Как рассказали в пресс-службе университета, эксперты предприятий, банков, телекоммуникационных и IT-компаний высоко оценили уровень ее участников.

"Мы получили от участников хорошую обратную связь. Как работодатель, Сбербанк заинтересован в мотивированных кадрах. На школе, организованной УрФУ, ребята живые, стремительные и производят хорошее впечатление с позиций потенциального трудоустройства. Скажу вам больше, по итогам школы мы ждем пул резюме. В последующем мы рассматриваем возможность расширения участия в организации школы: как минимум, формировать конкурсные задания и предложить ряд решений по автоматизации процессов на школе", - приводят в пресс-службе слова исполнительного директора центра компетенций по аналитике Сбербанка Михаила Герасимова.

Студенты бакалавриата и магистратуры десятков российских вузов от Калининграда до Владивостока — 130 участников школы — в течение недели соревновались в личном и командном зачете: выполняли задания по итогам лекций экспертов отрасли и психологических тренингов, готовили видеопроекты по теме "Портрет идеального инженера".

"Здесь я, можно сказать, на разведке. Подобные мероприятия, очевидно, полезны для студентов, и участие в них дает им возможность узнать новое как про сферу, так и про конкретные компании. Ребята здесь разные, но большинство активные и задают хорошие вопросы. До конца марта мы предлагаем пройти тестовые задания разработчикам, которых пригласим на стажировки, в том числе и участникам школы. Главное для ребят сейчас — определиться, какую карьеру они видят сами: начать стартап, делать свой проект или прийти в крупную компанию с какой-то идеей", - цитируют в пресс-службе слова руководителя группы по работе с образовательными учреждениями компании "СКБ-Контур" Екатерины Вороновой.

За плечами многих участников победа в предыдущем сезоне олимпиады "Я - профессионал" и участие в других зимних школах. Соревнования, отмечают студенты, дают отличный шанс для продолжения обучения в любом ведущем вузе страны, стажировки или трудоустройства в лидирующие компании.

"В этом году очень сильные ребята здесь, работать с ними интересно, - ссылаются в пресс-службе на слова директора проектов центра компетенций по аналитике Сбербанка Олега Артюгина. — Так как здесь студенты со всей страны, то, безусловно, участие в таких школах важно для крупных компаний, имеющих филиальную сеть. Заметно, что у ребят нет четкого определения будущего, задача экспертов - через рассказы о прикладных вещах помочь им сделать выбор, чтобы быть востребованными".

Особенность Зимней школы УрФУ в Сочи - практикоориентированность, заверяют организаторы. Кроме того, сами участники активно влияют на изменения внутри школы: так, по предложению студентов, приезжавших сюда в прошлом году, в этом сезоне введен личный зачет.

"Есть ребята, которые выделялись среди других, — подчеркивает бизнес-тренер корпоративного университета ТМК2U Анна Куликова, проводившая для участников тренинги по эмоциональному интеллекту. — Заметно, что они хорошо ориентируются не только в области информационных технологий, но и обладают необходимыми для работы навыками: умением работать в команде, самопрезентации и другими".

Зимней школе будущих IT-специалистов предшествовала еще одна по двум направлениям олимпиады "Я — профессионал", которые также организует УрФУ: строительство и материаловедение. Обе школы проходят при поддержке Трубной металлургической компании (ТМК) и Группы Синара.

О зимней инженерной школе

Зимняя инженерная школа УрФУ по направлениям "Программная инженерия" и "Радиотехника" Всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" ­- проходит в Сочи в четвертый раз при поддержке Трубной металлургической компании и Группы Синара.

Уральский федеральный университет также выступил в феврале 2020 года организатором олимпиады по направлениям "Строительство" и "Материаловедение и технологии материалов".

Об УрФУ

УрФУ - один из ведущих университетов России, участник проекта 5-100, расположен в Екатеринбурге - столице Всемирных студенческих игр 2023 года. Вуз выступает инициатором создания и выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ), который призван решить задачи национального проекта "Наука".

Об олимпиаде

"Я – профессионал" - всероссийская студенческая олимпиада нового формата для студентов технических, гуманитарных и естественнонаучных специальностей. Входит в число проектов платформы "Россия - страна возможностей", созданной в 2018 году по инициативе президента РФ. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Организаторами олимпиады выступают Ассоциация организаторов студенческих олимпиад "Я - профессионал" и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Третий год подряд партнерами олимпиады выступают Группа Синара и ТМК.

Заключительный очный этап состязаний проходит с 25 января по 4 марта 2020 года. Площадки для прохождения очного этапа располагаются во всех федеральных округах страны, участники могут выбрать из них территориально удобную.

Итоги олимпиады будут подведены в конце марта 2020 года, а в начале апреля состоится торжественная церемония награждения дипломантов состязаний.

Реклама на ТАСС
На ПАО "МЗИК" проходят плановые учения ГО и ЧС
В учениях участвуют персонал и нештатные аварийно-спасательные формирования одного из крупнейших на Урале предприятий ОПК, пожарные подразделения, сотрудники охраны, медсанчасти, служб и подразделений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС