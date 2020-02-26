Зимняя инженерная школа по направлениям олимпиады "Я - профессионал" завершилась в Сочи

ТАСС, 26 февраля. Зимняя инженерная школа Уральского федерального университета (УрФУ) по программной инженерии и радиоэлектронике, открывшаяся на минувшей неделе в рамках образовательного форума Всероссийской олимпиады "Я - профессионал" (14+), завершилась в Сочи. Как рассказали в пресс-службе университета, эксперты предприятий, банков, телекоммуникационных и IT-компаний высоко оценили уровень ее участников.

"Мы получили от участников хорошую обратную связь. Как работодатель, Сбербанк заинтересован в мотивированных кадрах. На школе, организованной УрФУ, ребята живые, стремительные и производят хорошее впечатление с позиций потенциального трудоустройства. Скажу вам больше, по итогам школы мы ждем пул резюме. В последующем мы рассматриваем возможность расширения участия в организации школы: как минимум, формировать конкурсные задания и предложить ряд решений по автоматизации процессов на школе", - приводят в пресс-службе слова исполнительного директора центра компетенций по аналитике Сбербанка Михаила Герасимова.

Студенты бакалавриата и магистратуры десятков российских вузов от Калининграда до Владивостока — 130 участников школы — в течение недели соревновались в личном и командном зачете: выполняли задания по итогам лекций экспертов отрасли и психологических тренингов, готовили видеопроекты по теме "Портрет идеального инженера".

"Здесь я, можно сказать, на разведке. Подобные мероприятия, очевидно, полезны для студентов, и участие в них дает им возможность узнать новое как про сферу, так и про конкретные компании. Ребята здесь разные, но большинство активные и задают хорошие вопросы. До конца марта мы предлагаем пройти тестовые задания разработчикам, которых пригласим на стажировки, в том числе и участникам школы. Главное для ребят сейчас — определиться, какую карьеру они видят сами: начать стартап, делать свой проект или прийти в крупную компанию с какой-то идеей", - цитируют в пресс-службе слова руководителя группы по работе с образовательными учреждениями компании "СКБ-Контур" Екатерины Вороновой.

За плечами многих участников победа в предыдущем сезоне олимпиады "Я - профессионал" и участие в других зимних школах. Соревнования, отмечают студенты, дают отличный шанс для продолжения обучения в любом ведущем вузе страны, стажировки или трудоустройства в лидирующие компании.

"В этом году очень сильные ребята здесь, работать с ними интересно, - ссылаются в пресс-службе на слова директора проектов центра компетенций по аналитике Сбербанка Олега Артюгина. — Так как здесь студенты со всей страны, то, безусловно, участие в таких школах важно для крупных компаний, имеющих филиальную сеть. Заметно, что у ребят нет четкого определения будущего, задача экспертов - через рассказы о прикладных вещах помочь им сделать выбор, чтобы быть востребованными".

Особенность Зимней школы УрФУ в Сочи - практикоориентированность, заверяют организаторы. Кроме того, сами участники активно влияют на изменения внутри школы: так, по предложению студентов, приезжавших сюда в прошлом году, в этом сезоне введен личный зачет.

"Есть ребята, которые выделялись среди других, — подчеркивает бизнес-тренер корпоративного университета ТМК2U Анна Куликова, проводившая для участников тренинги по эмоциональному интеллекту. — Заметно, что они хорошо ориентируются не только в области информационных технологий, но и обладают необходимыми для работы навыками: умением работать в команде, самопрезентации и другими".

Зимней школе будущих IT-специалистов предшествовала еще одна по двум направлениям олимпиады "Я — профессионал", которые также организует УрФУ: строительство и материаловедение. Обе школы проходят при поддержке Трубной металлургической компании (ТМК) и Группы Синара.

О зимней инженерной школе

Зимняя инженерная школа УрФУ по направлениям "Программная инженерия" и "Радиотехника" Всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" ­- проходит в Сочи в четвертый раз при поддержке Трубной металлургической компании и Группы Синара.

Уральский федеральный университет также выступил в феврале 2020 года организатором олимпиады по направлениям "Строительство" и "Материаловедение и технологии материалов".

Об УрФУ

УрФУ - один из ведущих университетов России, участник проекта 5-100, расположен в Екатеринбурге - столице Всемирных студенческих игр 2023 года. Вуз выступает инициатором создания и выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ), который призван решить задачи национального проекта "Наука".

Об олимпиаде

"Я – профессионал" - всероссийская студенческая олимпиада нового формата для студентов технических, гуманитарных и естественнонаучных специальностей. Входит в число проектов платформы "Россия - страна возможностей", созданной в 2018 году по инициативе президента РФ. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Организаторами олимпиады выступают Ассоциация организаторов студенческих олимпиад "Я - профессионал" и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Третий год подряд партнерами олимпиады выступают Группа Синара и ТМК.

Заключительный очный этап состязаний проходит с 25 января по 4 марта 2020 года. Площадки для прохождения очного этапа располагаются во всех федеральных округах страны, участники могут выбрать из них территориально удобную.

Итоги олимпиады будут подведены в конце марта 2020 года, а в начале апреля состоится торжественная церемония награждения дипломантов состязаний.