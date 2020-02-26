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Экс-главнокомандующий Военно-морским флотом России отметил безопасность Калининской АЭС

Адмирал Владимир Королев также обратил внимание на порядок в помещениях и высокий уровень дисциплины персонала

ТАСС, 26 февраля. Калининскую АЭС посетил экс-главнокомандующий Военно-морским флотом России, вице-президент по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации, адмирал Владимир Королев.

Директор станции Виктор Игнатов показал гостю крупнейшее энергетическое предприятие региона и рассказал о принципах его работы, передовых решениях, реализованных на энергоблоках, вкладе предприятия в экономику области.

По словам Владимира Королева, несмотря на то, что Удомельский край – его малая родина, на Калининской АЭС он впервые. "КАЭС - масштабное, экологически чистое предприятие, на котором трудятся профессионалы своего дела, обеспечивая безопасное производство электроэнергии. То, на что сразу обращаешь внимание, – это порядок в помещениях и высокий уровень дисциплины персонала, - сказал Владимир Королев. - Атомная станция похожа на подводную лодку. Это не только реактор, это единый механизм, где важны сплоченность коллектива и ответственность каждого".

Также он отметил, что Тверская земля тесно связана с российским флотом и именами многих выдающихся флотоводцев. "Мы гордимся тем, что в состав ВМФ России входят атомный подводный крейсер "Тверь" и малый ракетный корабль "Вышний Волочек". Сейчас на Амурском судостроительном заводе ведется строительство двух малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота. Боевые единицы будут носить имена городов Тверской области: "Ржев" и "Удомля", - подчеркнул Владимир Королев.

В ходе пребывания в Удомле Владимиру Королеву был вручен знак Почетного гражданина Удомельского городского округа за большой вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения. В 2019 году Владимир Иванович поддержал создание на базе Удомельской гимназии №3 отряда Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" и ежегодно принимает участие в посвящении гимназистов в ряды юнармейцев.

Владимир Королев родился и вырос в поселке Мста Удомельского района, всю свою жизнь посвятил службе в Военно-морском флоте. На атомных подводных лодках Северного флота прошел путь от командира электронавигационной группы штурманской боевой части до командира корабля, затем командира дивизии, командира эскадры, командующего Северным флотом ВМФ России. С апреля 2016 года по июль 2019 года – главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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