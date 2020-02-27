ТАСС, 27 февраля. Региональный фонд развития промышленности Пермского края вновь признан лучшим в России. Об этом по итогам работы РФРП РФ за 2019 год сообщили в департаменте пресс-службы правительства Прикамья, добавив, что региональный фонд возглавил рейтинг второй год подряд. Участие в рейтинге принимают региональные фонды из 61 субъекта России.

Как поясняют в Минпромторге Прикамья, рейтинг эффективности складывается из ряда показателей: количество рассмотренных заявок и одобренных проектов, включая проекты, профинансированные совместно региональным и федеральным фондами, проекты, подготовленные и приведенные региональным фондом в ФРП; качество консультирования; информационная доступность; качество и сроки подготовки заявочного пакета документов; клиентоориентированность и соблюдение всех норм работы Фонда развития промышленности.

"За прошедший год с введения рейтинга мы увидели не только 50% прирост совместных займов с РФРП в 2019 году, но и существенный рост баллов, более 90% регфондов улучшили свои показатели. Например, региональный Фонд Пермского края стал победителем по итогам последних двух лет, но в 2018 году он набрал 95 баллов, а в 2019 году – уже 141 балл", - приводят в департаменте слова директора ФРП Романа Петруцы.

Он пояснил, что РФРП Пермского края добился в 2019 году практически 50% прироста показателей в рейтинге за счет повышения качества консультирования, доработки сайта, а также благодаря девяти проектам, которые они привели в ФРП, - в 2018 году таких проектов было пять.

В 2019 году Фондом развития промышленности РФ и РФРП Пермского края одобрено 13 инвестиционных проектов предприятий региона на общую сумму 3,3 млрд рублей, в том числе 8 проектов профинансированы по программам Фонда развития промышленности РФ на общую сумму 3 млрд рублей и пять проектов по программе "Совместные займы" на сумму 348 млн рублей, из которых 121 млн рублей средства Регионального фонда развития промышленности Пермского края.

"За время существования регионального Фонда число предприятий края, желающих получить льготный заем, только растет. В большинстве своем это проекты импортозамещения, проекты, направленные на внедрение наилучших доступных технологий и на развитие экспорта. Предприятия проходят путь от формирования проекта до получения денег вместе с нами, каждый проект уникален и важен для нас", - цитируют в департаменте слова директора РФРП Марата Гакашева. Также он отметил, что в 2019 году все проекты, подавшие заявку, были одобрены.

В Фонде развития промышленности осуществляется финансирование по девяти программам: "Проекты развития", "Лизинг", "Станкостроение", "Конверсия", "Комплектующие изделия", "Маркировка лекарств", "Цифровизация промышленности", "Приоритетные проекты", "Повышение производительности труда". Для реализации проектов по одной из этих программ ФРП предоставляет льготные целевые займы по ставке 1, 3 и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей.

Помимо льготных займов пермские предприятия реализуют проекты по повышению производительности труда в рамках нацпроекта, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Еще несколько компаний участвуют в корпоративной программе повышения конкурентоспособности, "зашитой" в нацпроект по промышленному экспорту, сообщили в департаменте.