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Впервые в рамках выездной сессии ВЭФ состоится "Сахалинская газовая конференция"

Основная тема обсуждения на конференции - переход на использование газомоторного топлива
Описание
© Росконгресс

Москва, 27 февраля. В Южно-Сахалинске 2-3 марта в рамках подготовки VI Восточного экономического форума впервые пройдет масштабное экономическое мероприятие "Сахалинская газовая конференция". Ключевой темой для обсуждения станет переход на использование природного газа в качестве моторного топлива. Применение газомоторного топлива позволяет решить задачи повышения энергоэффективности за счет изменения рынка моторных топлив, развития внутреннего рынка газа, и обеспечения экологической безопасности.

В мероприятиях конференции примут участие представители министерств энергетики РФ и промышленности и торговли РФ, ПАО "Газпром", мировые поставщики газового оборудования, сотрудники крупных дилерских центров, представители транспортных компаний, Фонд Росконгресс, а также Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Участники обсудят возможности, выгоды и преимущества, которые открываются для транспортной отрасли, а также вызовы, которые при этом необходимо преодолеть.

Тему перехода на газомоторное топливо обсудят на главном мероприятии деловой программы – пленарном заседании, в котором примут участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов, заместитель директора Фонда Росконгресс и директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

"Сахалинская область имеет свою ресурсную базу в виде природного газа, и это само по себе является хорошим заделом и нашим очевидным конкурентным преимуществом в этой сфере. У нас уже формируется сеть газовых заправок. Кроме того, ежегодно увеличивается парк техники на газе, мы постепенно переводим на голубое топливо муниципальный автотранспорт, рассчитываем перевести и маневровые локомотивы. Но для того, чтобы газомоторное топливо стало по-настоящему массовым, чтобы транспорт, который на нем работает, был экономически привлекательным, предстоит решить целый комплекс вопросов. Уверен, что эта конференция поможет в этом", – поделился губернатор Валерий Лимаренко.

Дискуссии пройдут в рамках круглых столов: "Развитие газозаправочной инфраструктуры, технические аспекты переоборудования транспорта на газомоторное топливо. Проблемы и решения" и "Финансовые инструменты, способствующие развитию транспорта на газомоторном топливе".

Гости мероприятия смогут ознакомиться с образцами автотранспорта, работающего на газомоторном топливе, демонстрируемыми в рамках специализированной выставки. Кроме того, 3 марта организаторы предоставят участникам конференции уникальную возможность посетить крупные островные предприятия и встретиться с представителями профильных министерств Сахалинской области.

"Сахалинская область обладает значительным ресурсно-сырьевым потенциалом со сложными природно-климатическими условиями. Сегодня в разработке месторождений задействованы не только инвесторы, значительный вклад в развитие региона вносят ученые, представители научно-исследовательских центров. В регионе эффективно внедряются самые передовые зарубежные технологии. В деловой повестке Восточного экономического форума уделяется большое внимание деятельности на территориях опережающего развития. Уверен, что "Сахалинская газовая конференция" станет важным деловым событием отрасли", – отметил заместитель директора Фонда Росконгресс и директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

По итогам конференции будут подготовлены предложения в деловую программу Восточного экономического форума – 2020. Он пройдет со 2 по 5 сентября во Владивостоке, организатором форума выступит Фонд Росконгресс.

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