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Фонд Росконгресс и Национальная ассоциация специалистов по протоколу заключили соглашение

Документ предполагает взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку, организацию совместных мероприятий, а также проведение кампаний рекламного и информационного характера
Описание
© Росконгресс

Москва, 27 февраля. Фонд Росконгресс и Национальная ассоциация специалистов по протоколу 27 февраля подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку, организацию совместных мероприятий – брифингов, конференций, круглых столов, деловых встреч, презентаций, мастер-классов, а также проведение кампаний рекламного и информационного характера. Подписи в документе о сотрудничестве поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и президент Национальной ассоциации специалистов по протоколу Владимир Шевченко.

"В наших мероприятиях участвуют представители 208 стран и территорий. Обширный набор профессиональных компетенций и многолетний опыт работы с официальными делегациями – те неоспоримые преимущества, которыми обладает Фонд Росконгресс. Соглашение с Ассоциацией – это важный шаг к институционализации профессионального сообщества специалистов по протоколу", – сказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

"Привлечение Фонда Росконгресс в качестве соорганизатора Национальной премии в области протокола, имиджа и этикета, а также совместные проекты и взаимодействие с субъектами Российской Федерации – в 2020 году мы планируем активную, плодотворную совместную работу. Убежден, что впереди – отличные результаты и новые достижения", – отметил президент Национальной ассоциации специалистов по протоколу Владимир Шевченко.

Национальная ассоциация специалистов по протоколу (НАСП) создана в 2011 году с целью формирования национальной системы единых стандартов протокольного обеспечения и внедрения международных стандартов протокола и этикета в практику работы российских организаций. НАСП является единственной организацией, созданной по инициативе и для специалистов в области протокола и этикета.

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