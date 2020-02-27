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На Лектории BBI выступит эксперт по коммуникации Аллан Пиз

Он расскажет, как читать мысли людей по их жестам, и продемонстрирует приемы языка телодвижений, которые помогут добиться цели в переговорах
Описание
© Пресс-служба компании BBI

Москва, 27 февраля. На Лектории BBI, который пройдет 20 апреля в Центре международной торговли, выступит Аллан Пиз — один из самых востребованных в мире экспертов по коммуникации. Его книги о языке телодвижений, навыках самопрезентации и выстраивании профессиональных отношений переведены на 55 языков, изданы в 100 странах и разошлись общим тиражом более 27 млн копий.

На своей большой лекции Аллан Пиз расскажет, как читать мысли людей по их жестам, и продемонстрирует приемы языка телодвижений, которые помогут сделать коммуникации выразительными и добиться цели в переговорах.

Лекция Аллана Пиза пройдет в рамках Лектория BBI — это большой полнодневный бизнес-лекторий, состоящий из четырех лекций выдающихся специалистов в области психологии, менеджмента, маркетинга и риторики. В течение дня со своими лекциями также выступят: Питер Вестербака, Карстен Бредемайер и Роберт Киган.

Билет дает право на посещение всех четырех лекций. Спикеры будут выступать параллельно в двух аудиториях в течение двух сеансов, а участники получат 30-дневный доступ к онлайн-записям всех четырех лекций. Можно будет свободно переходить из аудитории в аудиторию в течение дня.

Возрастная категория 0+. 

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