МТС поможет петербургским стартапам протестировать свои разработки в сети 5G

Москва, 27 февраля. Компания МТС и бизнес-инкубатор "Ингрия" помогут петербургским стартапам протестировать свои решения в сетях нового поколения. Стартапы могут подать заявку на участие в совместной программе и стать резидентами Центра 5G МТС в Москве. Это позволит им получить техническую поддержку, необходимое оборудование и, в случае успеха, гранты на разработку своих решений.

МТС интересуют стартапы из сферы облачного рендеринга, удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата (Ultra HD, VR/AR, 360˚) и управления массовым числом устройств.

"МТС активно экспериментирует с технологическими решениями в сфере 5G. Летом прошлого года компания запустила в Кронштадте первую в России пилотную пользовательскую сеть связи пятого поколения в масштабах города. Осенью МТС открыла Центр 5G в Москве, цель которого – совместно со стартапами проработать идеи, решения и кейсы с использованием сетей нового поколения. Сейчас резидентами нашего Центра являются девять проектов, в число которых входят два иностранных. Мы уверены, что в Санкт-Петербурге большое количество технологических проектов, которые могут стать нашими резидентами, получить гранты на развитие и, в конечном итоге, стать партнерами МТС. Мы рады оказать помощь стартапам бизнес-инкубатора "Ингрия" в тестировании новых технологий", — отметил руководитель Центра 5G Денис Панасенко.

Центр 5G МТС запущен в октябре 2019 года. Он объединяет рабочую зону и пространство для тестирования цифровых решений, работающих в сети 5G.