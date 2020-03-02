Виктор Рашников провел заседание правления СПП Челябинской области

ТАСС, 2 марта. Президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников провел в пятницу заседание правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Как сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", на конференции были подведены итоги работы за 2019 год и определены задачи на 2020-й, а также избраны делегаты для участия в съезде Российского Союза промышленников и предпринимателей.

Заседание проходило на площадке горнолыжного курорта ММК "Абзаково". В мероприятии приняли участие члены экономического блока областного правительства, депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания, сенатор Совета Федерации РФ, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области, главы муниципалитетов, представители других предпринимательских объединений региона.

Член Бюро Правления РСПП, президент регионального Союза промышленников и предпринимателей и председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников выступил на заседании с отчетом о деятельности Союза в 2019 году. Как сообщил глава СПП Челябинской области, накануне состоялась встреча членов Союза с губернатором региона Алексеем Текслером. Среди ключевых тем встречи - инвестиции в экономику области и опережающий рост заработных плат. По словам Виктора Рашникова, оценочный объем капитальных вложений в Челябинской области в 2019 году превысил 260 млрд рублей. Всего же за последние пять лет инвестиции в основной капитал в Челябинской области, по данным статистики, составили 1 трлн 132 млрд рублей. Значительная часть этих вложений осуществлялась компаниями, входящими в Союз промышленников и предпринимателей. Индекс промышленного производства в Челябинской области по итогам 19-го года составил 102% в сравнении с 2018-м годом. Выросли ключевые отрасли - обрабатывающие производства – на 2,5%; При этом металлургия увеличилась более чем на 5%, машиностроение – на 12%. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 4%.

Говоря об опережающей индексации средней заработной платы внебюджетного сектора экономики, Виктор Рашников отметил, что по данным ежегодного мониторинга СПП, представители южноуральского бизнеса, в основном, индексируют зарплату на величину инфляции. А по итогам последних лет даже выше примерно на 2 % уровня инфляции. Важным направлением традиционно остается деятельность в областной Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Одним из ключевых моментов стало утверждение величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2020 год, который составил около 14 тыс. рублей.

Среди основных тем заседания – кооперация вузов, научных организаций и предприятий для решений научно-технологических задач по приоритетам развития региона; развитие промышленного комплекса региона. Как рассказал ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков, для его вуза ММК стал якорным предприятием в развитии методов цифровой индустрии. "Мы, с одной стороны, воспринимаем идеологов этого направления, а с другой - хотим работать с такими партнерами, которые работают на глобальном рынке. И это ММК, который имеет программу развития цифровой индустрии. И здесь с одной стороны могут пригодится наше понимание и наш потенциал как научной организации и идеология и перспектива развития ММК. Мы пошли одним курсом. Я думаю, что у нас здесь будет хорошая перспектива дальнейшего развития. И университет будет стараться реализовать свой потенциал в тех крупных проектах, которые дадут результат и для комбината, и для Челябинской области", - отметил Шестаков.

О взаимодействии крупнейшего предприятия региона – Магнитогорского металлургического комбината - с вузовской наукой и научным сообществом рассказал начальник цифрового офиса ПАО "ММК" Данила Целиканов. По его словам, одним из важнейших направлений развития комбината является внедрение новейших информационных технологий и цифровизация всех бизнес-процессов в соответствии со стратегической инициативой компании "Индустрия 4.0". Эта инициатива, в свою очередь, — ключевая составляющая комплексной корпоративной программы повышения операционной и функциональной эффективности, получившей название "Бизнес-система Эволюция".

Как рассказал Целиканов, реализация инициатив "Индустрии 4.0" осуществляется на ММК различными путями. В их числе проведение НИОКР, реализация малозатратных быстроокупаемых проектов (baby-capex), IT-проекты реализуемые через ООО "ММК-Информсервис". Чтобы стать более открытыми новым технологиям и иметь возможность постоянной связи с инновационным сообществом, ПАО "ММК" в 2017 году открыло представительство в инновационном центре "Сколково". Для реализации же отдельных проектов, имеющих венчурную составляющую, когда решение разрабатывается практически с нуля на технологической базе ММК, в 2018 году руководство комбината приняло решение о создании совместного исследовательского центра с Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г. И. Носова (R&D центр). Центр является инновационной компанией, работающей в сфере исследований, разработок и внедрения высокотехнологичных продуктов и решений Индустрии 4.0 на промышленных предприятиях России.

В числе реализованных проектов R&D центра МГТУ, выполненных по заказам Магнитогорского металлургического комбината: создание промышленных экзоскелетов для рабочих промплощадки, распознавание газования на коксовых батареях методами машинного зрения, создание цифровых двойников турбоагрегатов, а также системы автоматического управления паровыми котлами электростанций, использование промышленного интернета вещей в системах технического водоснабжения через создание программно-технического комплекса для насосных станций цеха водоснабжения ПАО "ММК". Результатом реализации этих и других проектов R&D центра стали существенное сокращение потребления энергоресурсов, снижение нагрузки на окружающую среду, повышение производительности и экономической эффективности производства.

Среди других тем, рассмотренных на заседании правления регионального Союза промышленников и предпринимателей - реализация национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" на территории Челябинской области; альтернативные способы разрешения коммерческих споров; избрание новых членов Союза и выборы делегатов на съезд РСПП. В заключительной части мероприятия состоялась церемония награждения победителей конкурса для СМИ на призы СПП по итогам 2019 года, проводимого совместно с Союзом журналистов Челябинской области.