20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жилье тружеников тыла дополнительно отремонтируют в Прикамье по поручению главы региона

Дмитрий Махонин обсудил соцподдержку ветеранов ВОВ на заседании оргкомитета "Победа"
Описание
© Департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края

ТАСС, 2 марта. По поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе дополнительно отремонтируют жилье тружеников тыла. Об этом сообщили в департаменте пресс-службы администрации главы края по итогам заседания оргкомитета "Победа" накануне.

"Кому-то нужно помочь с жильем: в очереди на этот год осталось шесть семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Где-то нужно провести ремонты - запланировали провести порядка 100 ремонтов в этом году. Давал поручение минсоцразвития – еще раз обойти всех ветеранов и уточнить потребности. Предложил такой вид поддержки распространить и на тружеников тыла. По подсчетам минсоца, ремонты потребуются в 206 домах и квартирах, они будут обеспечены необходимым финансированием", - цитируют в департаменте слова Махонина.

Также в департаменте со ссылкой на президента "Ростелекома" Михаила Осеевского отметили, что с 1 мая 2020 года оператор отменит плату за услуги стационарной телефонной связи для всех ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда. При этом ветераны будут бесплатно пользоваться услугами оператора по домашнему телефону и после юбилейного года Победы. Оператор обслуживает более 13 млн домашних телефонов по всей стране. В Пермском крае стационарной связью пользуются около 300 тыс. семей.

По данным, которые привел министр социального развития Пермского края Павел Фокин, сейчас в регионе проживает 14,6 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них 13,4 тысяч - труженики тыла, 737 участников ВОВ, 149 жителей блокадного Ленинграда, 285 несовершеннолетних узников фашизма. Им оказывается всесторонняя социальная поддержка. Это, в частности, ежемесячные выплаты, льготы по жилищно-коммунальным услугам, бесплатная помощь при подключении к цифровому телевидению, льготная газификация. "Ветеранам в Прикамье предоставляется регулярная диспансеризация (в этом году ее прошли почти 4 тысячи человек), еще 4 тысячи ветеранов прошли лечение в Госпитале ветеранов, более 1000 ветеранам регулярно оказывают социальную помощь соцработники, организован прием узких специалистов на дому, обеспечение лекарствами", - также сообщают в департаменте.

Реклама на ТАСС
Дмитрий Чарнейко: рынок труда Петербуга с 90-х годов радикально изменился
Председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко рассказал в интервью ТАСС, как переобучение сотрудников поможет ответить на современные вызовы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС