Жилье тружеников тыла дополнительно отремонтируют в Прикамье по поручению главы региона

ТАСС, 2 марта. По поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе дополнительно отремонтируют жилье тружеников тыла. Об этом сообщили в департаменте пресс-службы администрации главы края по итогам заседания оргкомитета "Победа" накануне.

"Кому-то нужно помочь с жильем: в очереди на этот год осталось шесть семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Где-то нужно провести ремонты - запланировали провести порядка 100 ремонтов в этом году. Давал поручение минсоцразвития – еще раз обойти всех ветеранов и уточнить потребности. Предложил такой вид поддержки распространить и на тружеников тыла. По подсчетам минсоца, ремонты потребуются в 206 домах и квартирах, они будут обеспечены необходимым финансированием", - цитируют в департаменте слова Махонина.

Также в департаменте со ссылкой на президента "Ростелекома" Михаила Осеевского отметили, что с 1 мая 2020 года оператор отменит плату за услуги стационарной телефонной связи для всех ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда. При этом ветераны будут бесплатно пользоваться услугами оператора по домашнему телефону и после юбилейного года Победы. Оператор обслуживает более 13 млн домашних телефонов по всей стране. В Пермском крае стационарной связью пользуются около 300 тыс. семей.

По данным, которые привел министр социального развития Пермского края Павел Фокин, сейчас в регионе проживает 14,6 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них 13,4 тысяч - труженики тыла, 737 участников ВОВ, 149 жителей блокадного Ленинграда, 285 несовершеннолетних узников фашизма. Им оказывается всесторонняя социальная поддержка. Это, в частности, ежемесячные выплаты, льготы по жилищно-коммунальным услугам, бесплатная помощь при подключении к цифровому телевидению, льготная газификация. "Ветеранам в Прикамье предоставляется регулярная диспансеризация (в этом году ее прошли почти 4 тысячи человек), еще 4 тысячи ветеранов прошли лечение в Госпитале ветеранов, более 1000 ветеранам регулярно оказывают социальную помощь соцработники, организован прием узких специалистов на дому, обеспечение лекарствами", - также сообщают в департаменте.