КПКГ "ГорЗайм Урал" уведомляет о созыве Общего собрания пайщиков

Пермь, 4 марта. КПКГ "ГорЗайм Урал" уведомляет о созыве Общего собрания членов (пайщиков).

6 апреля 2020 года КПКГ "ГорЗайм Урал" (ОГРН 1151690067418) проведет) общее собрание членов (пайщиков).

Кредитный потребительский кооператив граждан "ГорЗайм Урал" (ОГРН 1151690067418), располагающийся по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 196, оф. 41, зарегистрированный 21.08.2015г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю, уведомляет о созыве очередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива. Форма проведения очередного Общего собрания: собрание в форме уполномоченных. Дата проведения очередного Общего собрания – 06.04.2020г. Время проведения очередного Общего собрания - 12.00-17.00. Место проведения: ул. 9 мая, 21, г. Пермь, ПК, 614095 (Гостиница "Профсоюзная", аудитория 300, 3-й этаж), со следующей повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Рассмотрение отчетов о деятельности правления, директора, комитета по займам КПКГ "ГорЗайм Урал"; Утверждение решений правления, ревизионной комиссии, комитета по займам; Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГорЗайм Урал" за 2019 год; Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ "ГорЗайм Урал"; О распределении дохода по итогам финансового года за 2019 год; Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГорЗайм Урал" на 2020 год; Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения ежегодного обязательного аудита за 2020 год; Рассмотрение отчета ревизионной комиссии КПКГ "ГорЗайм Урал"; О переизбрании состава ревизионной комиссии КПКГ "ГорЗайм Урал"; О переизбрании состава комитета по займам КПКГ "ГорЗайм Урал"; Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками в КПКГ "ГорЗайм Урал"; О смене единоличного исполнительного органа в КПКГ "ГорЗаймУрал"; Об избрании председателя правления КПКГ "ГорЗаймУрал"; Утверждение Устава КПКГ "ГорЗайм Урал" в новой редакции; Утверждение положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков) КПКГ "ГорЗайм Урал" в новой редакции; Утверждение положения о порядке предоставления займов членам (пайщикам) КПКГ "ГорЗайм Урал" в новой редакции; Утверждение положения об органах КПКГ "ГорЗайм Урал" в новой редакции; Утверждение положения о порядке формирования и использования имущества КПКГ "ГорЗайм Урал" в новой редакции; Утверждение положения о фондах КПКГ "ГорЗайм Урал" в новой редакции; Утверждение положения о порядке распределения доходов КПКГ "ГорЗайм Урал" в новой редакции; Утверждение положения о фонде страхования рисков КПКГ "ГорЗайм Урал" в новой редакции; Утверждение положения КПКГ "ГорЗайм Урал" о ревизионной комиссии в новой редакции; Утверждение положения о членстве в КПКГ "ГорЗайм Урал" в новой редакции; Рассмотрение других вопросов.

С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке очередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан "ГорЗайм Урал", вы можете ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 196, оф. 41.

В соответствии с п.5., ст.18., ФЗ № 190 "О кредитной кооперации", п.11.5 Устава КПКГ "ГорЗайм Урал" уведомление о созыве очередного Общего собрания опубликовано более чем за 30 дней до даты проведения собрания в средствах массовой информации на сайте ТАСС.