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УрФУ показал рост по всем областям нового мирового предметного рейтинга

Уральский федеральный университет вошел в число российских лидеров по инженерным, естественным и гуманитарным наукам

ТАСС, 4 марта. Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) подтвердил свое лидерство в традиционно сильных областях подготовки — инженерных и технологических, а также совершил прорыв сразу в нескольких гуманитарных науках. Об этом свидетельствует опубликованное сегодня исследование британского агентства QS: вуз вошел в пятерку российских лидеров по философии и археологии, в топ-7 в социальных науках и менеджменте, в топ-10 — по естественным наукам и топ-11 — по инженерным и технологическим. Об этом сообщают в пресс-службе университета.

"Участие в проекте "5-100" позволило и руководству вуза, и членам Наблюдательного совета лучше понять наши сильные и слабые стороны, приоритеты развития, определить перспективы в научной и образовательной деятельности, — отмечает председатель Набсовета УрФУ Дмитрий Пумпянский. — Ощутимые результаты отмечаются в росте авторитета научных школ УрФУ в стране и мире, увеличении числа талантливых абитуриентов и лидирующих в своих сферах исследователей из других стран, появлении новых возможностей для наших студентов и ученых. Все это в итоге отражается на позициях вуза в мировых рейтингах — в частности, в рейтинге QS".

Наибольших успехов университет добился в философии и археологии — здесь УрФУ третий в стране и занимает места 101–150 (151–200 — в мире). Кроме того, вуз вошел в десятку лучших российских университетов по лингвистике (251–300 — в мире).

По словам Дмитрия Пумпянского, университет многому научился за годы участия в программе "5-100".

"Мы ставим перед собой задачу участия в новом этапе этой программы, в программе „Цифровой университет“, в других инициативах, направленных на реализацию нацпроекта „Наука“. Кроме того, УрФУ выбран базовым университетом для амбициозного проекта — создания Уральского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня", — добавляет глава Набсовета.

УрФУ отмечен экспертами в области изучения бизнеса и менеджмента (6-е место в России, 401–450 в мире) и экономики и эконометрии (10, 451–500). В естественнонаучной сфере вуз оказался на 6-м месте в России и в группе 201-250 в мире по математике, вошел также в рейтинги по материаловедению (7, 301–350), химии (7, 401–450), физике и астрономии (14, 401–450).

Среди инженерных направлений эксперты отметили в УрФУ механику, аэронавтику и машиностроение (10, 351–400), электротехнику и электронику (9, 401–450) и компьютерные науки и информационные системы (12, 551–600).

"Благодаря программе "5-100" растет авторитет наших научных школ в мире, которые привлекают все больше молодых исследователей — ученых в возрасте до 39 лет, — уверен ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Вуз вышел на мировой уровень междисциплинарных университетов: мы показываем рост во всех областях, заметны успехи и по отдельным направлениям. Этому способствует и выпуск магистров и аспирантов из стран дальнего зарубежья — только по ИТ-направлениям в этом году их в три раза больше, и кооперация с академической наукой: яркий пример здесь наше долгосрочное сотрудничество с институтами органического синтеза им. И. Я. Постовского, физики металлов, высокотемпературной электрохимии УрО РАН".

Пумпянский и Кокшаров уточняют, что развитие УрФУ невозможно представить без поддержки федеральных и региональных властей.

Итак, в мире вуз находится на 274-м месте по гуманитарным дисциплинам, 361-е место занял в предметной области социальных наук и менеджмента, 377-е — инженерных наук и технологий, 386-е — естественных наук. Везде, отмечают эксперты, продемонстрирован рост.

По итогам исследования QS World University Rankings by Subject 2020, УрФУ ранжирован в четырех из пяти широких предметных областей по 12 предметам, получив оценки в общей сложности по 35 предметам.

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