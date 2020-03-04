Губернатор Евгений Куйвашев вручил награды РФ и знаки отличия Свердловской области

ТАСС, 4 марта. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам награды Российской Федерации и знаки отличия Свердловской области. В числе награжденных - представители ПАО "Машиностроительный завод им. М.И. Калинина" (МЗИК), который входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Об этом сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

Открывая торжественную церемонию, губернатор отметил, что удостоенные государственных наград свердловчане сыграли значительную роль в жизни региона. Среди них представители самых разных профессий: металлурги, машиностроители, энергетики, экономисты, железнодорожники.

"Расцениваю эти награды и как признание личных заслуг уральских металлургов и машиностроителей, и как благодарность за преемственность традиций, стремление приумножать трудовую славу Урала", - приводят в пресс-службе слова губернатора.

За вклад в социально-экономическое развитие региона знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени отмечен генеральный директор ПАО "МЗИК" Николай Клейн. "Он стал пятым жителем Свердловской области, удостоенным знака отличия всех трех степеней. Стаж Николая Клейна на ЗиКе - без малого четыре десятилетия, с 1997 года он возглавляет предприятие, которое по праву носит гордое звание флагмана оборонно-промышленного комплекса России", - сказано в сообщении.

За большой личный вклад в развитие машиностроения и многолетний добросовестный труд токарь цеха 96 ПАО "МЗИК" Виктор Кокар удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Как признался калининец, такой высокой награды он не ожидал. "Не за медали приучен работать, а за совесть", - заявил он. "На награждение в резиденцию губернатора он пришел вместе с семьей: женой Мариной Анатольевной и сыном Андреем, который, продолжая трудовую династию, тоже работает на ЗиКе", - сказано в сообщении.

"Конечно, приятно, когда твой труд так высоко ценят, тем более что с заводом имени М.И. Калинина связана вся моя жизнь. Пришел учеником токаря в 1988-м, сразу после армии, профессию осваивал прямо у станка, - приводят в пресс-службе слова Кокара. - Год за годом набирался опыта, повышал квалификацию. В токарном деле главное - точность и добросовестность, а еще - высокое качество. И сам стараюсь так работать, и сына тому же учу. Считаю, что все высокие награды, которых удостаиваются калининцы, - свидетельство того, что родное предприятие развивается и идет вперед. А будет процветать предприятие, будет и у всех нас стабильная работа, а также уверенность в завтрашнем дне".

Виктор Кокар говорит, что сегодня обязательно соберет семью и друзей за праздничным столом, чтобы разделить радость с близкими людьми.

"Всем уральцам, получившим государственные награды и знаки отличия, признание на таком высоком уровне подарило не только радость и чувство гордости за профессию, но и стало стимулом работать еще лучше", - рассказали на предприятии.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.