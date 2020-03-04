Эксперты: Россия может стать одним из лидеров в области развития искусственного интеллекта

Москва, 4 марта /Росконгресс/ - В Общественной палате Российской Федерации в рамках цикла научных мероприятий, посвященных 85-летию академика РАН Евгения Велихова, состоялась конференция "Искусственный и естественный интеллект: на стыке интересов".

Организаторами конференции выступили Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент" при поддержке Фонда Росконгресс, Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация содействия науке", Общественная палата Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие председатель президиума Российской ассоциации содействия науке (РАСН), почетный президент НИЦ "Курчатовский институт", академик РАН Евгений Велихов, основатель, председатель, главный исполнительный директор Sinovation Ventures, президент Sinovation Ventures AI Institute Кай-Фу Ли, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Российской академии образования, президент Российского психологического общества, академик РАО Юрий Зинченко, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН Константин Анохин, директор по распространению технологий "Яндекс" Григорий Бакунов, директор по цифровой трансформации ПАО "Газпром нефть" Андрей Белевцев и другие.

Первая сессия деловой программы была посвящена стратегиям управления рисками и выгодами, связанными с эскалацией интеллектуального потенциала, участники дискуссии подчеркнули необходимость междисциплинарного диалога специалистов из всех областей знаний – науки и техники, гуманитарных и социальных областей. Во всем мире, и в России в частности, технологии искусственного интеллекта претерпевают экспоненциальное развитие. Интеллектуальные системы широко интегрируются в различные сферы деятельности, высвобождая человеческий когнитивный ресурс, затрачиваемый на выполнение рутинных задач, для более творческого и созидательного применения. Однако одновременно с восприятием одной частью общества интеллектуальных систем как прогрессивного тренда, другая часть продолжает расценивать экспансию "цифрового разума" как настораживающий фактор, несущий потенциальную угрозу ущемления прав, свобод и возможностей членов общества.

Основатель, председатель, главный исполнительный директор Sinovation Ventures, президент Sinovation Ventures AI Institute Кай-Фу Ли отметил, что технологии искусственного интеллекта могут быть использованы практически в любой отрасли: "Технологии искусственного интеллекта в ближайшем будущем значительно изменят многие сферы нашей жизни, и одной из важнейшей областей их применения является здравоохранение. Уже через 15 лет искусственный интеллект будет диагностировать заболевания гораздо эффективнее людей, система сможет учитывать не только симптомы, но и тысячи других показателей, включая ДНК пациента, регион проживания, историю семьи и другие индивидуальные особенности. Система сможет оценивать риски развития того или иного заболевания и вовремя их предотвращать. В области фармакологии технологии искусственного интеллекта значительно ускорят выпуск лекарственных средств и повысят их доступность".

В рамках сессии участники обсудили вклад России в развитие технологий искусственного интеллекта. "У России есть потенциал стать одним из мировых лидеров в области развития и применения технологий искусственного интеллекта. Мы сегодня можем создать правильную регуляторную среду, возможно, одну из лучших в мире, и это одно из наших ключевых преимуществ. Применение технологий искусственного интеллекта во многих отраслях может повысить эффективность на 20–30%. Шанс стать лидером у нас есть, и мы не имеем права его упустить", – отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В эпоху технологического прорыва, несущего в себе как безусловные выгоды, так и риски, задача изучения человеческого мозга переходит из плоскости количественной в качественную – необходимо сведение накопленных знаний в фундаментальный "реестр" в рамках единой централизованной стратегии по исследованию естественного интеллекта, чтобы разработать общую теорию мозга и с помощью версий этой теории изучить наиболее важные его свойства и функции. Участники сессии "Человеческий мозг: на пути к разгадке" обсудили, существует ли какая-то угроза человеческому интеллекту со стороны искусственного и обладает ли цифровой разум потенциалом, чтобы имитировать человеческий.

Участники сессии, посвященной симбиозу искусственного и естественного интеллекта, обсудили, в каких сферах искусственный интеллект заменит естественный, и в каких естественный интеллект оставит позиции за собой. "Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения способны обеспечить человеку помощь во многих областях – анализе данных, выборе оптимальных решений, мониторинге ситуаций и управлении. Сегодня требуется синхронизировать шаги и выстраивать политику гармонизации исследовательских программ в сфере информационных технологий и биомедицины. Необходимо достичь консенсуса и разработать эффективные программы взаимодействия искусственного и естественного интеллекта, направленные на развитие комфортного и безопасного будущего для всех людей"", – отметила директор Фонда развития экспертно-аналитической деятельности "Контент" Елена Соколова.

О том, какие изменения ждут сферу образования в связи с развитием технологий искусственного интеллекта, рассказал Александр Ларьяновский – управляющий партнер, директор по бизнес-развитию школы Skyeng: "Сочетание естественного и искусственного интеллектов дает результат уже сегодня. В образовании технологии искусственного интеллекта не заменяют, а усиливают учителя, позволяя анализировать сотни параметров и добиваться максимума в эффективности занятий".

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