Делегации из Белоруссии представили проект "Школа Росатома" в Удомле

ТАСС, 4 марта. Обмен опытом в области развития системы образования "атомных" городов стал главной темой визита в Удомлю делегации из г. Островец (Белоруссия). Вблизи Островца при участии Госкорпорации "Росатом" строится первая в истории страны атомная электростанция.

Встреча представителей сферы образования Союзного государства прошла в рамках реализации международной программы отраслевого проекта "Школа Росатома".

В рамках визита гости посетили Удомельскую гимназию №3, встретились с преподавателями и учениками, участниками студии "Атом ТВ", оценили работу цифровой физической лаборатории Атом-класса. В межсетевом центре компетенций "Школы Росатома" гостям показали занятия по 3D-моделированию, прототипированию, а также печать модели на 3D-принтере.

"То, что мы увидели сегодня, поразило нас своим масштабом, вы делаете просто колоссальную работу, - поделилась своим мнением заместитель начальника отдела образования Островецкого районного исполнительного комитета Гродненской области Алеся Кошко. – У проекта "Школа Росатома" действительно много разноплановых направлений, благодаря которым и дети, и педагоги получают просто уникальный опыт. Мы делаем только первые шаги в реализации этого проекта, и главное, что нам есть у кого учиться".

В Удомле проект "Школа Росатома" реализуется с 2011 года. Одними из самых ярких, запоминающихся мероприятий участия в проекте стали общегородские праздники - День знаний и выпускной в "Школе Росатома", захватывающее образовательное событие - метапредметная олимпиада, различные конкурсы для детей и педагогов, организация работы школьных видеостудий "Атом ТВ" и другие.

Сейчас проект "Школа Росатома" объединяет 22 "атомных" города, теперь к нему присоединится и белорусский г. Островец.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.​​​​