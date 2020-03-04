{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Делегации из Белоруссии представили проект "Школа Росатома" в Удомле

Целью визита стал обмен опытом в области развития системы образования "атомных" городов

ТАСС, 4 марта. Обмен опытом в области развития системы образования "атомных" городов стал главной темой визита в Удомлю делегации из г. Островец (Белоруссия). Вблизи Островца при участии Госкорпорации "Росатом" строится первая в истории страны атомная электростанция.

Встреча представителей сферы образования Союзного государства прошла в рамках реализации международной программы отраслевого проекта "Школа Росатома".

В рамках визита гости посетили Удомельскую гимназию №3, встретились с преподавателями и учениками, участниками студии "Атом ТВ", оценили работу цифровой физической лаборатории Атом-класса. В межсетевом центре компетенций "Школы Росатома" гостям показали занятия по 3D-моделированию, прототипированию, а также печать модели на 3D-принтере.

"То, что мы увидели сегодня, поразило нас своим масштабом, вы делаете просто колоссальную работу, - поделилась своим мнением заместитель начальника отдела образования Островецкого районного исполнительного комитета Гродненской области Алеся Кошко. – У проекта "Школа Росатома" действительно много разноплановых направлений, благодаря которым и дети, и педагоги получают просто уникальный опыт. Мы делаем только первые шаги в реализации этого проекта, и главное, что нам есть у кого учиться".

В Удомле проект "Школа Росатома" реализуется с 2011 года. Одними из самых ярких, запоминающихся мероприятий участия в проекте стали общегородские праздники - День знаний и выпускной в "Школе Росатома", захватывающее образовательное событие - метапредметная олимпиада, различные конкурсы для детей и педагогов, организация работы школьных видеостудий "Атом ТВ" и другие.

Сейчас проект "Школа Росатома" объединяет 22 "атомных" города, теперь к нему присоединится и белорусский г. Островец.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.​​​​

Реклама на ТАСС
Эксперты: Россия может стать одним из лидеров в области развития искусственного интеллекта
В Москве прошла конференция "Искусственный и естественный интеллект: на стыке интересов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС