Корпорация развития Среднего Урала представила новую стратегию развития

ТАСС, 4 марта. Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) представила новую стратегию развития на ближайшие годы в ходе форума "Большой открытый диалог" в Екатеринбурге.

Как рассказал ТАСС врио генерального директора КРСУ Илья Пачкай, стратегия состоит из пяти направлений.

"Прежде всего это развитие современной высокотехнологичной инфраструктуры для бизнеса, упрощение запуска инвестпроектов. Большой потенциал мы видим в развитии и поддержке экспорта, прежде всего в контексте увеличения объема инвестиций. Расширение рынков сбыта диктует необходимость увеличения производственных мощностей, либо адаптации продукта к требованиям внешних рынков, что неизбежно влечет инвестирование. Еще в числе важных составляющих – поддержка инновационных технологий и высокотехнологичных предприятий, применение механизмов государственно-частного партнерства. Все эти темы тесно взаимосвязаны", - сказал Пачкай.

Он отметил, что стратегия развития КРСУ комплексная и отвечает тенденциям инвестиционного развития всего региона. "Работы предстоит очень много", - резюмировал Илья Пачкай.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.