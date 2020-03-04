"Русский Уголь" участвует в разработке профстандартов для работников отрасли

Москва, 4 марта. По поручению президента Владимира Путина для работников угольной промышленности, занятых на подземных и открытых горных работах, будут созданы профессиональные стандарты. Их разработкой занимаются сейчас профильные министерства, Профсоюз работников угольной промышленности и крупнейшие угледобывающие компании страны.

Президент дал поручение разработать и утвердить профстандарты для работников угольной промышленности по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов 22 августа 2019 года. На этой встрече он назвал угледобычу "одной из ключевых, базовых отраслей экономики страны".

"Нелегкий, нередко сопряженный с риском горняцкий труд пользуется заслуженным уважением. Угольная промышленность вот уже почти три столетия вносит огромный вклад в развитие нашей страны и сегодня демонстрирует хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке", - отметил Путин.

Новые профстандарты разрабатывает Объединение работодателей совместно с Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности при участии Минтруда России, Минэнерго России, Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. В рабочую группу входят крупнейшие угледобывающие компании России.

Выполняя поручение Президента, входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания "Русский Уголь" также участвует в разработке профессиональных стандартов для шахтеров и горняков.

"Профессиональные стандарты создадут новую, актуальную систему требований к квалификации работников угольной промышленности, опишут, какие навыки, знания и умения необходимы для осуществления профессиональной деятельности. Они станут ориентиром как для работников, так и для работодателей: помогут корректно проводить политику в области управления персоналом, подготовку и аттестацию кадров, актуализировать должностные инструкции по ряду профессий. Мы считаем это изменение необходимым для всей отрасли. Для нашей компании, в первую очередь, важны профстандарты по таким специальностям, как "машинист экскаватора на открытых горных работах", "машинист бульдозера", "горный инженер"", - пояснил заместитель генерального директора по персоналу АО "Русский Уголь" Михаил Папин.