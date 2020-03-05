Фестиваль рекламы "Белый Квадрат" объявил состав жюри

Минск, 5 марта.15-17 апреля в Минске пройдет один из крупнейших фестивалей в сфере креативных коммуникаций Восточной Европы – XII Международный фестиваль маркетинга и рекламы "Белый Квадрат", который в профессиональной среде называют европейским креативным хабом. Ежегодно в "Белом Квадрате" участвуют представители более 30 стран мира, которые подают к участию в фестивале свыше тысячи конкурсных кейсов, как креативных видеороликов, радио роликов, принтов, интегрированных кампаний, так и реализованных в течение предыдущего года проектов в сфере маркетинга, брендинга, digital, медиа и инноваций в рекламе.

В сезоне 2020 жюри "Белого Квадрата" представлено креативными директорами ведущих международных агентств, возглавляющих рейтинги креативности в своих странах – персон с мировым признанием в рекламе с обширным судейским опытом и множеством фестивальных наград, включая многочисленных Каннских Львов. По словам Алены Устинович, Председателя Правления АКМА Беларуси, "такой состав жюри не только задаст высокий уровень судейства, но и позволит обозначить тренды индустрии на старте креативного сезона. Составы жюри еще будут дополняться, но уже сейчас можно сказать, что участники, как сетевые, так и локальные агентства со всего мира, могут рассчитывать на компетентность и беспристрастность в оценке работ, что всегда являлось одной из сильнейших сторон фестиваля "Белый Квадрат".

В настоящее время и до 27 марта на официальном сайте фестиваля adfest.by происходит прием конкурсных работ. Работы можно подать в 7 категорий конкурсов:

креатив

брендинг

маркетинг

креативная эффективность

медиа

диджитал

социальная реклама

Работы призеров и финалистов "Белого Квадрата" получат широкое продвижение в индустриальных медиа более 30 стран Европы и СНГ, в том числе Франции, Бельгии, Германии, Испании, Португалии, Италии, Нидерландов, Эстонии, Литвы, Латвии, региона MENA, Аргентины, Сербии, Хорватии, Румынии, России, Украины, Беларуси, Казахстана, Грузии, Армении и других.

Помимо участия в конкурсе, "Белый Квадрат" приглашает посетить деловую и вечернюю программу фестиваля, которая пройдет в течение трех дней в столице Беларуси и позволит окунуться в атмосферу креативного фестивального коктейля, который готовят организаторы и партнеры.

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Подробная информация о фестивале "Белый Квадрат" предоставлена на официальном сайте adfest.by.

Возрастное ограничение: 18+.