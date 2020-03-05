В Москве прошел форум "Здоровье женщин – благополучие нации"

Москва, 5 марта /Росконгресс/ -- В Москве завершил работу форум "Здоровье женщин – благополучие нации". Мероприятие организовано Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ совместно с Минпромторгом РФ и Фондом Инносоциум – социальной платформой Фонда Росконгресс при поддержке Минздрава РФ.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание, в рамках которого состоялись выступления Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, Министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова, Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексея Лихачева, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева, руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Участники заседания обсуждали возможности, которые сегодня дают новейшие технологии в здравоохранении, а также международная кооперация и обмен опытом женских сообществ в области охраны здоровья и индустрии красоты. Также поднимались ключевые вопросы форума: как сделать здоровый образ жизни базовой ценностью нации и неотъемлемой частью жизни российских женщин.

По мнению Валентины Матвиенко, проведение встреч в подобном формате как никогда актуально. "В обществе четко обозначился запрос на перемены. Сегодня социальная повестка возведена в ранг национальных приоритетов, определяющих дальнейшую судьбу России. Началось выполнение задач, поставленных в Послании Президента, буквально каждая строчка которого адресована нам, женщинам. Второй год идет реализация беспрецедентных по своему охвату национальных проектов", - сказала она.

Спикер Совета Федерации назвала базовые ценности, которые поставлены во главу угла всех преобразований в стране. "Это увеличение продолжительности жизни, причем подчеркну, здоровой жизни. Достижение активного долголетия. Снижение смертности и повышение рождаемости. Обеспечение доступности и качества медицинской помощи. На это должны быть направлены и новые подходы к управлению, и развитие высоких технологий, и кадровая политика. И, конечно, наши граждане должны быть включены в эти процессы", - пояснила Матвиенко.

Председатель Совета Федерации в своем выступление отдельно поблагодарила организаторов Форума, в частности, Фонд Инносоциум – социальную платформу Фонда Росконгресс.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров рассказал о важных проектах министерства в области создания отечественных лекарств и средств диагностики. "В первую очередь мы уделяем особое внимание созданию эффективных и безопасных лекарств, от которых зависит жизнь пациентов. Через госпрограмму „ФАРМАМЕД“ Минпромторг поддержал 39 проектов по разработке отечественных препаратов для лечения онкогинекологических заболеваний. Многие из них уже вышли на рынок, благодаря чему мы охватили более 64% в этом сегменте. Нашими компаниями выпускаются высокотехнологичные препараты для лечения рака молочной железы на основе моноклональных антител, реализуется масштабный инвестпроект по созданию производства гормональных препаратов в Тюмени. Совсем недавно мы начали производить уникальный полноформатный цифровой маммограф для диагностики рака молочной железы и первый в мире беспроводной переносной приемник нового поколения для маммографии. Это оборудование позволит еще на ранней стадии ставить более точные диагнозы, что существенно повышает эффективность лечения. Кроме того, в ближайшее время нами будет выделено финансирование на разработку вакцины для лечения вируса папилломы человека (ВПЧ), что по мировым клиническим данным существенно снижает риск развития онкологических заболеваний. И рассчитываем, что будет принято решение о включении этой прививки в национальный календарь", – сказал Мантуров.

"Существующая сегодня политика государства по укреплению здоровья женщин и детей – это беспрецедентные меры, благодаря которым достигнуты самые низкие показатели материнской и младенческой смертности за всю историю страны", – заявил Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в своем выступлении.

"В условиях новых вызовов задача сохранения здоровья приобретает особое значение. Женщины могут внести существенный вклад в ее решение. И цель форума – способствовать максимальному включению женщин в борьбу за здоровье нации, – подчеркнула заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. – С каждым годом женщины принимают все более активное участие во всех сферах общества. Развитие науки и культуры, здравоохранения, экономики, цифровых технологий – мы задействованы во всех областях. И от нашей деятельности зависит успех в работе, направленной на увеличение продолжительности здоровой жизни граждан".

"История нашей страны богата примерами женщин с выдающейся биографией. Среди них великие императрицы, княгини, полководцы, ученые, космонавты, общественные деятели и многие другие. Мы помним их достижения, подвиги и вклад в нашу страну. Надеюсь, что и будущие поколения женщин будут достойными продолжателями их дела.

В современном мире женщины играют не менее важную роль в жизни общества и развитии государства. Все большее их количество совершает открытия в науке, добивается признания в искусстве и занимает руководящие посты на государственном уровне. Их благополучие, здоровье и безопасность являются важным направлением государственной политики Российской Федерации и ее гордостью. Тем не менее есть еще вопросы, требующие нашего внимания. В первую очередь они касаются здорового образа жизни, формирования ценностных установок, развития международной кооперации женщин в сфере здравоохранения и внедрения новых технологий в сфере сбережения здоровья. Надеюсь на площадке данного форума, где собрались представители министерств, экспертного сообщества и бизнеса, мы сможем найти ответы хотя бы на часть из них. Благодарю организаторов за проведение данного мероприятия", – отметил Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков в рамках своей приветственной речи.

Первая сессия форума была посвящена реализации национального проекта "Здравоохранение" и участию в нем женщин. В своих выступлениях спикеры говорили о современных тенденциях развития здравоохранения, опыте участия женщин в разработке и продвижении новейших технологий, направленных на сохранение здоровья. Выступающие рассуждали о том, как вывести профилактику заболеваний на первый план, а здоровый образ жизни сделать абсолютной ценностью каждого. Доклады продолжила дискуссия о роли женщин в становлении здорового общества, о способах повышения эффективности государственных мер и развитии частной инициативы в столь важной области.

Эти и другие вопросы поднимались в том числе и на открытых дискуссиях, которые проводились между заседаниями. Лидеры мнений делились опытом и обсуждали оптимальные механизмы интеграции "женской повестки" в жизнь современного общества. Представители российских министерств и ведомств, главы регионов и эксперты в области здорового образа жизни рассуждали о самых актуальных трендах, ведущих к формированию новых принципов и механизмов сохранения женского здоровья.

Панельные сессии были посвящены широкому кругу вопросов. Например, как мода может повлиять на образ жизни женщин и их внутреннее состояние. Как масс-медиа формируют новые тренды индустрии красоты и здоровья. Как повысить качество жизни женщин, сочетая здоровый образ жизни и возможности современной медицины.

Возрастающее значение здорового образа жизни, акцент на профилактике заболеваний – это тенденция, уже захватившая развитые страны. И она дает серьезный толчок развитию индустрии здоровья и красоты – многомиллиардного рынка с огромным потенциалом. И на этом направлении позиции женского предпринимательства традиционно сильны. Именно поэтому на форуме уделили большое внимание наиболее насущным аспектам взаимодействия бизнеса и власти, последним тенденциям и перспективам индустрии здоровья и красоты. Ведь рост этого рынка способствует развитию женского предпринимательства, делает более доступными многие инструменты поддержания красоты и активного образа жизни, а значит, напрямую влияет на уровень здоровья нации в целом, и женщин в частности.

"Женская повестка сегодня – один из наиболее актуальных аспектов подавляющего большинства глобальных форумов, посвященных развитию экономики, здравоохранению, образованию, культуре и другим насущным вопросам. Важность вовлечения женщин во все сферы жизни общества уже принята в большинстве стран на государственном уровне. Очевидно, что без этого невозможно дальнейшее развитие глобальной экономики. И на этом фоне вопросы женского здоровья формируют отдельную важную тему, которая и мотивировала организаторов форума „Здоровье женщины – благополучие нации“, – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина. – Россия делает серьезные шаги на пути укрепления своей роли в мировом женском сообществе. Этот форум ярко продемонстрировал, насколько важен в вопросах сохранения здоровья наших женщин диалог на всех уровнях – власти, бизнеса, общественных организаций. Женщины сегодня играют серьезную роль в индустрии здоровья и красоты, и совместными усилиями, на муниципальном, межрегиональном и международном уровнях, мы сможем содействовать успешному решению многих вопросов".

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