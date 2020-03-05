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Студентки УрГПУ вышли в финал Всероссийской Олимпиады "Я - профессионал"

Алия Гилязова и Анна Лапина успешно выступают в одном из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей"
Финалист Всероссийской Олимпиады "Я — профессионал" Алия Гилязова (в центре) Пресс-служба УрГПУ
Описание
Финалист Всероссийской Олимпиады "Я — профессионал" Алия Гилязова (в центре)
© Пресс-служба УрГПУ

ТАСС, 5 марта. Студентки ведущего педагогического вуза Урала - Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Алия Гилязова и Анна Лапина вышли в финал Всероссийской студенческой олимпиады по направлению "Педагогическое образование". Об этом рассказали в четверг в пресс-службе УрГПУ.

"Основным заданием на региональном этапе заключительного тура была демонстрация двадцатиминутного модельного занятия - сложностью было то, что это должен был быть законченный урок, а не его часть. Я выбрала предмет по одному из моих профилей подготовки — английский язык. При подготовке мне помогала Ольга Павловна Казакова, которая ведет методику преподавания в моей группе", - рассказала Алия Гилязова. 

Финалистка добавила, что с ребятами-волонтерами, которые играли роль учеников 10 класса, они изучали тему "Recycling" (Переработка). "Приходить в незнакомый класс, когда не знаешь уровня языка обучающихся, и проводить урок для старшей школы, где уровень должен быть соответствующий, сложно. Но атмосфера была дружелюбная, волонтеры очень помогали морально, поддерживали и хвалили. Это очень важно в такой напряженной обстановке", - рассказала студентка. 

"Выход в финал стал для меня неожиданностью, но я была очень рада, потому что это новый опыт. Интересно принять участие в финальном туре, побороться за призовое место с ребятами, будущими педагогами, со всей страны. По-моему, эта Олимпиада - отличная площадка для развития, потому что те возможности, которые она предоставляет, являются, действительно, ценными", - отметила финалистка. 

На площадке УрГПУ также состоялся один из региональных этапов Олимпиады "Я – профессионал". Свои знания и компетенции показывали педагоги дошкольного образования.

В университете добавили, что Олимпиада "Я - профессионал" призвана выявить самых талантливых и амбициозных молодых людей и обеспечить "социальный лифт" в широком смысле: это не только шанс получить хорошую работу по специальности, но и возможность продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре ведущих вузов России. Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. 

Финальный этап Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" проходит 3 по 6 марта в Москве, региональный тур Олимпиады по направлению "Педагогическое образование (основное)" прошел 4-5 февраля в Тюменском государственном университете. Конкурс проходит по 27 различным направлениям. Олимпиада рассчитана, прежде всего, на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. "Я - профессионал" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Также Олимпиада отвечает задачам национального проекта "Образование" и федеральных проектов "Социальные лифты для каждого", "Молодые профессионалы". Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

Об УрГПУ

УрГПУ был основан в 1930 году. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.

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